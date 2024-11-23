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早安世界》棒球12強複賽台灣8比2痛擊美國 成棒層級21年來對美首勝
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12強美國複賽2連敗 小熊頂級新秀蕭奧讚台灣投手有小聯盟水準

2024/11/23 07:14（11/23 07:42 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊22日複賽第2戰在東京巨蛋以8比2擊敗美國隊、奪下複賽首勝，這也是成棒層級台灣睽違21年來再勝強權美國。圖為台灣球員獲勝後開心跑回休息區。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
世界12強棒球賽台灣隊22日複賽第2戰在東京巨蛋以8比2擊敗美國隊、奪下複賽首勝，這也是成棒層級台灣睽違21年來再勝強權美國。圖為台灣球員獲勝後開心跑回休息區。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）世界棒球12強賽，美國2比8輸給台灣，小熊隊頂級新秀蕭奧坦言「輸球感覺糟透了」，稱讚台灣投手變化球出色，能投進好球帶，頗有美國小聯盟水準。

美國隊三壘手蕭奧（Matt Shaw）是這次陣中最受注目的未來之星，明年可能升上大聯盟；他今年球季效力小熊隊2A、3A隊伍，在2A的86場敲14支全壘打、50打點，打擊率2成79，獲選聯盟最有價值球員（MVP）

「我們代表國家出賽，但我們輸了，這感覺非常痛。」蕭奧在賽後記者會上，談到美國連輸日本、台灣，在本屆12強複賽吞下2連敗的心情。

美國隊匯集小聯盟的明星球員，蕭奧坦言這支球隊是他打棒球以來，參加過最強的一支球隊，「但這就是棒球，有時候比賽的結果不盡如人意，輸球的感覺真是糟透了，尤其是連輸兩場」。

蕭奧指出，無論日本或台灣的投手，在控球上都非常出色，能把球投到設定的位置，混合不同球種，特別是能夠把變化球投進好球帶，這讓他想到在小聯盟面對的投手，同樣具有這樣的能力。

他認為台灣投手表現精采，棒球打擊是一項非常困難的技術，「有時候它會狠狠教訓你」。他認為美國隊打者沒有發揮應有的水準，無法將有效的打席串連起來，攻勢上出現斷層。

身為各界看好、未來可望在大聯盟發光發熱的球星，蕭奧珍惜這次在12強的出賽機會，他提到大谷翔平、鈴木誠也這兩位大聯盟球星，過去都在12強賽表現精采，「能跟這些球員一樣站在同一個舞台，面對熱情的球迷，這是一個非常美好的經驗」。

蕭奧表示，相信美國隊的球員都一樣，會在這次12強的比賽中學到經驗，未來帶到大聯盟的比賽中。（編輯：陳承功）1131123

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