潘傑楷12強賽後喊「我是來自台灣的潘選手」 直呼沒想過在東蛋開轟

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（中央社記者楊啟芳東京22日電）世界12強棒球賽台灣今天力克美國，其中潘傑楷開轟選到3次保送。他賽後在記者會身穿Taiwan帽T，並喊出「我是來自台灣的潘選手」，他直呼，從來沒有想過能在東京巨蛋開轟。

潘傑楷在12強賽一直以來都不被外界看好，昨天對上委內瑞拉打擊沒有建樹，鎮守三壘也發生失誤。台灣隊今天陣容進行調整，潘傑楷先發守一壘，三壘則交給張政禹，結果潘傑楷2打數敲出2支安打，包含1發陽春砲，選到3次保送，張政禹也有好表現。

賽後潘傑楷與總教練曾豪駒出席官方記者會時，身穿Taiwan字樣帽T而非CT，潘傑楷在記者會上說：「大家好，我是來自台灣的潘選手，能夠代表台灣打出那支全壘打，心情是非常開心的，也謝謝教練給我機會，讓我可以在場上表現。」

潘傑楷此戰在5局上開轟，談到能在東京巨蛋敲全壘打，他直呼沒有想過，「也謝謝右外野球迷一直幫我們加油，讓我們在球場上更有自信、更有力量。」潘傑楷提到，台灣球迷們千里迢迢來日本為他們加油、一直給鼓勵，「所以要相信自己，球迷都這麼相信我們，我們也更相信自己做得到。」

潘傑楷也感謝隊友間的鼓勵、教練團的信任，「讓我能在場上大膽做自己的事，也感謝打擊教練提供攻擊策略，讓我在對決投手時有更明確的想法去攻擊。」

至於今天在12強首度先發守一壘，潘傑楷直呼隊友張政禹很厲害，「每顆球都有辦法守下來，我也很開心每顆球我都可以接起來，完成出局數。」（編輯：吳協昌）1131122