本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強台灣睽違21年國際賽擊退美國 曾豪駒：我們在爭取自己的歷史
首頁 / 運動
棒球12強賽
台灣奮戰
新聞專題
台灣奮戰1/220
首頁 / 運動

潘傑楷12強賽後喊「我是來自台灣的潘選手」 直呼沒想過在東蛋開轟

2024/11/22 16:41（11/22 17:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊第5棒潘傑楷（中）5局上擊出陽春砲，為台灣再添1分，圖為潘傑楷奔回休息區時與隊友擊掌擁抱致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊第5棒潘傑楷（中）5局上擊出陽春砲，為台灣再添1分，圖為潘傑楷奔回休息區時與隊友擊掌擁抱致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳東京22日電）世界12強棒球賽台灣今天力克美國，其中潘傑楷開轟選到3次保送。他賽後在記者會身穿Taiwan帽T，並喊出「我是來自台灣的潘選手」，他直呼，從來沒有想過能在東京巨蛋開轟。

潘傑楷在12強賽一直以來都不被外界看好，昨天對上委內瑞拉打擊沒有建樹，鎮守三壘也發生失誤。台灣隊今天陣容進行調整，潘傑楷先發守一壘，三壘則交給張政禹，結果潘傑楷2打數敲出2支安打，包含1發陽春砲，選到3次保送，張政禹也有好表現。

賽後潘傑楷與總教練曾豪駒出席官方記者會時，身穿Taiwan字樣帽T而非CT，潘傑楷在記者會上說：「大家好，我是來自台灣的潘選手，能夠代表台灣打出那支全壘打，心情是非常開心的，也謝謝教練給我機會，讓我可以在場上表現。」

在 Threads 查看

潘傑楷此戰在5局上開轟，談到能在東京巨蛋敲全壘打，他直呼沒有想過，「也謝謝右外野球迷一直幫我們加油，讓我們在球場上更有自信、更有力量。」潘傑楷提到，台灣球迷們千里迢迢來日本為他們加油、一直給鼓勵，「所以要相信自己，球迷都這麼相信我們，我們也更相信自己做得到。」

潘傑楷也感謝隊友間的鼓勵、教練團的信任，「讓我能在場上大膽做自己的事，也感謝打擊教練提供攻擊策略，讓我在對決投手時有更明確的想法去攻擊。」

至於今天在12強首度先發守一壘，潘傑楷直呼隊友張政禹很厲害，「每顆球都有辦法守下來，我也很開心每顆球我都可以接起來，完成出局數。」（編輯：吳協昌）1131122

台灣隊賽事圖文直播回顧
世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊潘傑楷改守一壘，賽前練習時向現場球迷比出愛心致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊潘傑楷改守一壘，賽前練習時向現場球迷比出愛心致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
#台灣
#東京巨蛋
#張政禹
#潘傑楷
#12強
延伸閱讀
12強台灣睽違21年國際賽擊退美國 曾豪駒：我們在爭取自己的歷史12強賽張政禹先發三壘、打擊建功 盼扭轉外界印象把握滿壘機會 江坤宇：這是屬於全台灣人的感動12強陳傑憲遭觸身球砸到腳 有瘀腫狀況退場休息棒球12強台灣2連勝 網友直呼「我不懂棒球」道歉表瘋傳
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
12強台灣睽違21年國際賽擊退美國 曾豪駒：我們在爭取自己的歷史
172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：