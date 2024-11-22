本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
勞動部公務員輕生案 謝宜容免職將送監院、新北地檢立案偵辦
首頁 / 運動
棒球12強賽
台灣奮戰
新聞專題
台灣奮戰5/225
首頁 / 運動

張政禹12強賽先發三壘、打擊建功 賽後喊盼為台灣貢獻小小心力

2024/11/22 16:56（11/22 18:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊第9棒張政禹（圖）4局上敲出右外野方向二壘安打，台灣隊先馳得點。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊第9棒張政禹（圖）4局上敲出右外野方向二壘安打，台灣隊先馳得點。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳東京22日電）世界12強棒球賽台灣今天擊退美國，張政禹雖然守三壘發生失誤，但在第4局打回第1分，他表示，早上才收到通知要先發三壘，他選擇相信自己，「希望讓人家扭轉對我的印象」。

台灣隊今天在12強複賽第2戰對上美國，先發打序變陣，原本的三壘手潘傑楷改守一壘，張政禹首次先發擔任三壘手。張政禹在3局下發生傳球失誤，所幸最後沒有失分；4局上二壘有人時，張政禹敲出關鍵二壘安打，送回全隊第1分，成為「起爆劑」，最終台灣以8比2力退美國。

張政禹賽後表示，今天早上才收到通知要先發三壘，「當下想法是機會來了要好好把握，可以讓人家扭轉對我的印象」。

張政禹指出，在場上並不會緊張，而是很亢奮，「當然前面有一些失誤，但我選擇相信自己，不要害怕失敗，也希望球可以一直打過來，我想要做好給他們看」。

從小到大首次入選國家隊的張政禹直呼，「希望可以為台灣貢獻小小心力，對我來講就已經很好」。

打擊部分，台灣隊打線在前3局留下6個殘壘，直到4局上張政禹送回第1分，他說：「那顆打出去其實三壘指導教練是叫我跑三壘，但我自己覺得跑不過去，所以就覺得為什麼沒有跑去三壘，也忘記慶祝了。」

明天台灣隊將與日本隊交手，對於是否有機會繼續先發三壘，張政禹說：「教練團怎麼安排我就怎麼做，能為台灣出一份力，我已經覺得很感恩，最主要就是相信自己，不要害怕失敗，這是教練給我們的想法。」（編輯：唐聲揚）1131122

台灣隊張政禹（中）4局上敲安帶1分打點，隨後也在隊友陳晨威攻勢下奔回本壘得分。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
台灣隊張政禹（中）4局上敲安帶1分打點，隨後也在隊友陳晨威攻勢下奔回本壘得分。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
#張政禹
#12強
延伸閱讀
潘傑楷12強賽後喊「我是來自台灣的潘選手」 直呼沒想過在東蛋開轟江坤宇12強賽敲關鍵清壘安打 直呼「屬於全台灣人的感動」12強賽陳傑憲被觸身球打傷腳 若狀況允許仍想繼續下場12強台美戰攻守建功 陳晨威：證明自己沒那麼糟糕[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
潘傑楷12強賽後喊「我是來自台灣的潘選手」 直呼沒想過在東蛋開轟
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：