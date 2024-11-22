張政禹12強賽先發三壘、打擊建功 賽後喊盼為台灣貢獻小小心力

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（中央社記者楊啟芳東京22日電）世界12強棒球賽台灣今天擊退美國，張政禹雖然守三壘發生失誤，但在第4局打回第1分，他表示，早上才收到通知要先發三壘，他選擇相信自己，「希望讓人家扭轉對我的印象」。

台灣隊今天在12強複賽第2戰對上美國，先發打序變陣，原本的三壘手潘傑楷改守一壘，張政禹首次先發擔任三壘手。張政禹在3局下發生傳球失誤，所幸最後沒有失分；4局上二壘有人時，張政禹敲出關鍵二壘安打，送回全隊第1分，成為「起爆劑」，最終台灣以8比2力退美國。

張政禹賽後表示，今天早上才收到通知要先發三壘，「當下想法是機會來了要好好把握，可以讓人家扭轉對我的印象」。

張政禹指出，在場上並不會緊張，而是很亢奮，「當然前面有一些失誤，但我選擇相信自己，不要害怕失敗，也希望球可以一直打過來，我想要做好給他們看」。

從小到大首次入選國家隊的張政禹直呼，「希望可以為台灣貢獻小小心力，對我來講就已經很好」。

打擊部分，台灣隊打線在前3局留下6個殘壘，直到4局上張政禹送回第1分，他說：「那顆打出去其實三壘指導教練是叫我跑三壘，但我自己覺得跑不過去，所以就覺得為什麼沒有跑去三壘，也忘記慶祝了。」

明天台灣隊將與日本隊交手，對於是否有機會繼續先發三壘，張政禹說：「教練團怎麼安排我就怎麼做，能為台灣出一份力，我已經覺得很感恩，最主要就是相信自己，不要害怕失敗，這是教練給我們的想法。」（編輯：唐聲揚）1131122