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江坤宇12強賽敲關鍵清壘安打 直呼「屬於全台灣人的感動」

2024/11/22 16:59（11/22 18:03 更新）
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世界12強棒球賽複賽台灣隊台北時間22日在東京巨蛋與美國交手，台灣隊江坤宇（左）7局上敲出中外野深遠三壘安打，一棒清壘帶有3分打點，成功上壘後他振臂歡呼。中央社記者鄭清元攝　113年11月22日
世界12強棒球賽複賽台灣隊台北時間22日在東京巨蛋與美國交手，台灣隊江坤宇（左）7局上敲出中外野深遠三壘安打，一棒清壘帶有3分打點，成功上壘後他振臂歡呼。中央社記者鄭清元攝　113年11月22日
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（中央社記者楊啟芳東京22日電）世界12強棒球賽台灣今天力克美國，江坤宇在第7局敲出關鍵清壘三壘打，他表示，第1次滿壘機會沒有把握住很可惜，第2次機會可以建功很振奮，「這是屬於全台灣人的感動。」

12強台灣隊今天在複賽第2戰本來與美國隊打得膠著，在僅1分領先時，第7局台灣攻占滿壘，江坤宇一棒敲出清壘三壘安打，送回3分奠定勝基，最終台灣隊以8比2擊退美國，奪下複賽首勝。

其實江坤宇在3局上也在滿壘時上場打擊，不過當時被三振，沒能建功。賽後他表示，「第1次滿壘機會比較可惜，沒把握住。」不過江坤宇提到，第2次很感謝教練團，在場下準備時有提供一些策略、想法，「上場就讓自己相對簡單，剛好把握住那顆球，相當開心、振奮。」

今天也是台灣在成棒層級睽違21年來再勝強權美國，江坤宇直呼，「自己有幻想過會不會贏美國，可以做到很開心。」江坤宇也談到，自己因為到場的球迷相當感動，「今天感覺更多球迷到現場為我們加油，這是屬於全台灣人的感動。」

不過江坤宇在8局上被美國隊投手觸身球砸中左側臀部、大腿附近，引起全場觀眾噓聲，他表示，被砸到時有看到計分板顯示球速157公里，「有聽到一些球迷鼓譟的聲音，當下觸身球還是會痛。」不過江坤宇指出，目前被砸到的地方還可以，沒有大礙。

台灣隊明天將自12強預賽之後，再度強碰日本隊，江坤宇指出，「希望保持好的感覺，抱持想贏的心情，在場上所有人都會拚盡全力。」（編輯：陳政偉）1131122

台灣隊賽事圖文直播回顧
世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，圖為台灣隊江坤宇在8局上挨了一記觸身球。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，圖為台灣隊江坤宇在8局上挨了一記觸身球。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
#江坤宇
#美國隊
#棒球12強賽
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