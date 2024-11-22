12強江坤宇清壘打、潘傑楷開轟 台灣8比2勝美國

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（中央社記者楊啟芳東京22日電）世界12強棒球賽台灣隊今天對美國打擊爆發，包括潘傑楷開轟、上壘率百分百，以及江坤宇敲清壘3打點三壘安打，以8比2搶下複賽首勝，且是成棒層級睽違21年再擊退美國。

台灣隊昨天雖被委內瑞拉完封，今天對上美國前3局也留下6個殘壘，不過4局上林家正敲出二壘安打後，張政禹再補上二壘安打，帶有1分打點，幫助台灣隊破蛋，接著陳晨威再敲三壘安打送回1分，突破低潮。

4局下台灣隊投手江國豪被敲2支安打後退場，接替的王志煊被擊出高飛犧牲打掉1分，不過後續沒有再擴大失分。5局上潘傑楷轟出陽春砲，台灣隊再添1分；下個半局美國隊湯瑪斯（Colby Thomas）也從莊昕諺手中敲陽春砲。

世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊第1棒陳晨威（圖）敲出右外野方向三壘安打送回隊友，上壘後向眾人揮手致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日

台灣隊在7局上灌進大局，邱智呈、吉力吉撈．鞏冠敲安打後，潘傑楷選到保送攻占滿壘，江坤宇一棒敲出清壘三壘安打，帶有3分打點，擴大領先，接著岳東華補上1打點安打，林立再擊出1打點滾地球，單局攻下5分。

終場台灣隊以8比2奪下複賽首勝，目前戰績1勝1敗，這也是繼2003年世界盃棒球賽贏美國後，台灣睽違21年再度擊退棒球強權美國。

台灣隊今天採用投手車輪戰，先發投手陳柏清雖控球有些不穩，但投2局都沒有被敲安打，總計用37球有17顆好球，投3次保送、2次三振，無失分。接著江國豪、王志煊、莊昕諺、張奕、林凱威、陳冠宇、吳俊偉接連登板，全場動用8名投手。（編輯：龍柏安）1131122

世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊張政禹（中）4局上敲安帶1分打點，隨後也在隊友陳晨威攻勢下奔回本壘得分。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日

世界12強棒球賽複賽台灣隊台北時間22日在東京巨蛋與美國交手，台灣隊江坤宇（左）7局上敲出中外野深遠三壘安打，一棒清壘帶有3分打點，成功上壘後他振臂歡呼。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日