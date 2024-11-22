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林家正修正打擊策略敲雙安 大讚陳柏清表現很棒

2024/11/22 17:57（11/22 18:14 更新）
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（中央社記者楊啟芳東京22日電）世界12強棒球賽台灣隊今天擊潰美國，林家正除了在本壘板後方發揮引導能力外，還敲出雙安。他表示，預賽時確實比較心急，策略方面有做修正，他也稱讚先發投手陳柏清很棒。

台灣隊主戰捕手林家正在12強預賽時，領導投手群繳出好投，是台灣隊闖進4強的關鍵之一。台灣隊今天以8比2擊退美國隊，其中林家正在4局上敲出二壘安打、帶起攻勢，7局上再敲一壘安打，這是他自預賽首戰對韓國之後，相隔5場再有安打演出。

賽後林家正指出，打擊策略方面確實有做一些修正，雖然在預賽時比較心急一點，「我覺得來到日本是新的開始，這2天雖然沒有安打出現，但擊球品質都是好的，希望持續保持手感延續到明天。」

台灣隊今天順利睽違21年在成棒層級再度擊退美國，對此林家正表示，「這是屬於團隊的勝利，無論投、打還是守備都有發揮，才有今天的結果，大家都抱持著想要贏球心情面對每天比賽，拿到勝利很開心。」

此外，台灣今天採取投手車輪戰策略，先發投手陳柏清雖控球有些不穩，但投2局都沒有被敲安打，總計用37球有17顆好球，投3次保送、2次三振，無失分。談到陳柏清的表現，林家正說：「他真的很棒，我也有鼓勵他大膽丟每一球，每一球都像拼圖一樣很重要。」

旅美的林家正雖然之前在台灣知名度不高，但透過這次12強賽「圈粉」無數，而且吸引很多女粉絲「家正婦」，對此林家正害羞地笑說：「比賽期間盡量不去看社群媒體，現階段專心在球場，但還滿開心的，很謝謝他們支持，我會更努力。」（編輯：吳協昌）1131122

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