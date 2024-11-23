12強賽台日戰首部曲 陳傑憲沒有先發準備冠軍戰

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（中央社記者楊啟芳東京23日電）世界12強棒球賽台灣隊已確定晉級冠軍戰，今天對上日本隊為冠軍戰前哨戰，先發投手由林昱珉換陳柏清，搭配捕手戴培峰，另外昨天被觸身球打到的陳傑憲沒有先發，備戰明天。

今天午場賽事美國隊以6比5擊敗委內瑞拉之後，台灣攜手日本一同晉級明天的冠軍戰，今天複賽的台日大戰變成冠軍戰的前哨戰。

原本台灣隊推出王牌左投林昱珉掛帥先發，不過由於今天台灣隊已經確定晉級，若要換先發投手的話只能左投換左投、不能換右投，因此今天改為左投陳柏清先發，繼昨天先發對美國投2局之後「中0日」登板，但預計不會投太長。

今天台灣隊先發打序部分，分別為陳晨威（中外野）、林立（右外野）、曾頌恩（左外野）、吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）、潘傑楷（一壘）、江坤宇（游擊）、戴培峰（捕手）、岳東華（二壘）、張政禹（三壘）。

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昨天在台美戰被觸身球砸中腳的隊長陳傑憲沒有先發，改由陳晨威鎮守中外野，曾頌恩先發守左外野、打第3棒。台灣隊總教練曾豪駒今天賽前表示，陳傑憲目前腳還是有點腫脹，「希望他這場比賽好好休息，好好地去面對明天比賽。」

談到今天、明天都要與日本隊對決，曾豪駒說：「我們一直期待與日本武士隊一起競爭，用挑戰者心態打出精彩感動的比賽，希望選手這2場比賽都專注應戰。」曾豪駒也直呼，包括打進冠軍戰，所有事情都沒有預期到，「這是選手、教練、全台灣球迷一起拚鬥下來的，希望能夠創造我們的歷史與故事。」（編輯：李亨山）1131123