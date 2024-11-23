棒球12強賽台灣臨時換投手 日本一度抗議「違反體育精神」
2024/11/23 17:28（11/23 18:08 更新）
（中央社東京23日綜合外電報導）世界12強棒球賽台灣隊宣布更換今天先發投手，日媒報導，日本隊認為「違反體育精神」，一度向世界棒壘球總會（WBSC）提出抗議表達反對，但WBSC祭出罰款後同意更換投手。
世界12強棒球賽台灣隊已提前確定晉級冠軍戰，今天對上日本隊為冠軍戰前哨戰，先發投手由林昱珉改為陳柏清，也繼昨天先發對美國後連續兩天登板，但預計不會投太長。
日本日刊體育報導，確定闖進冠軍戰的台灣隊，採取了一項令人費解的先發投手更換決定，宣布從前一天晚間公布的林昱珉改為陳柏清。
陳柏清將連續兩場比賽先發，此舉被認為是為了讓林昱珉能在冠軍戰中出賽，但讓同樣闖入冠軍戰的日本隊有所質疑。
在今天美國隊對戰委內瑞拉隊的賽事中，美國只要奪勝，台灣就能闖進冠軍戰。相關人士透露，當美國在比賽中取得領先時，台灣隊就提出變更先發投手的申請。
接到台灣隊變更先發投手的訊息後，日本隊方面認為「違反體育精神」。不過，主辦單位在給予台灣隊罰款後同意更換先發投手。日本隊要求變更後的投手也要是左投手。台灣隊最後接受罰款及左投要求，決定由陳柏清先發。
日媒Full-Count報導這則新聞時以「奇襲」入標指出，日本隊拒絕台灣隊更換先發投手，但WBSC同意變更。雖然日本隊向WBSC提出抗議，但台灣隊堅持即使支付罰款也要變更投手。相關人士透露，罰款金額可能是50萬日圓。（譯者：黃名璽）1131123
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