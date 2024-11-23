美贏球助台晉金牌戰 AIT喊「不客氣」逾萬網友按讚

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（中央社記者吳書緯台北23日電）世界12強棒球賽複賽，台灣隊確定與日本隊攜手晉級冠軍戰。美國在台協會（AIT）下午在臉書粉專發文慶祝「美國贏啦！！！（不客氣）」。許多網友看到貼文後，也紛紛留言「台美友好」、「真的說到做到，協防台灣了」。

世界12強棒球賽今天進入最後一天複賽，由於中午美國隊以6比5擊退委內瑞拉隊，讓台日大戰尚未開打，台灣隊就確定與日本隊攜手晉級冠軍戰，這是台灣睽違32年再闖成棒世界級決賽。

美國、委內瑞拉的戰績1勝2敗，台灣隊今天晚間與日本比賽，即使輸球戰績也是1勝2敗，但比較對戰優質率（TQB）後，台灣提前確定晉級，將與日本爭冠。

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美委戰結束後，AIT隨即在臉書以幽默式的雙關語意發文說：「美國贏啦！！！（不客氣）」。前一句是恭賀美國隊贏球，後一句是指美國隊勝分未超過9分，讓台灣隊確定晉級冠軍戰，對台灣球迷的感謝直接先說「不客氣」。

這則貼文引發超過1萬網友按讚、4000多則留言，內容包括：「感謝美國」、「台美友好」、「真的說到做到，協防台灣了！」、「台美一家親」等等。（編輯：林興盟）1131123