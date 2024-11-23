12強賽陳柏清首局有狀況挨轟 台灣0比4落後日本
2024/11/23 18:35（11/23 18:42 更新）
（中央社記者謝靜雯台北23日電）世界12強棒球賽台灣與日本今天交手為冠軍戰前哨戰，台灣派出陳柏清先發，但首局就有狀況，被日本隊首名打者村林一輝敲出陽春砲，1局打完日本隊4比0領先。
12強棒球賽今天美國擊敗委內瑞拉後，台灣提前確定晉級冠軍戰，今晚比賽無關晉級。台灣隊臨時更換由投手陳柏清先發，陳柏清1局下被首名打者村林一輝敲出陽春砲，接著投出四壞保送、觸身球保送，再被森下翔太敲出二壘打再掉2分，陳柏清抓到第一個出局數後退場，投手江國豪接替登板，被敲出高飛犧牲打再掉1分。（編輯：陳政偉）1131123
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