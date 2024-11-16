12強賽戴培峰隨時準備好自己 賽後彼此鼓勵不要灰心

（中央社記者楊啟芳台北16日電）世界12強棒球賽今天台灣隊不敵日本，不過戴培峰在7局下敲出陽春砲，他賽後表示，雖然這幾場都沒有先發，但還是把自己準備好，賽後隊友們也互相打氣不要灰心，專注在明天。

台灣隊今天在台北大巨蛋迎戰日本隊，戴培峰在第5局代打林家正上場，雖然首打席擊出雙殺打，不過在7局下從北山亘基手中轟出陽春全壘打，攻下台灣此戰唯一1分，最終台灣隊以1比3吞敗。

賽後戴培峰表示，因為12強賽前2戰自己沒有上場，賽前練打時，有特別打比較快的球速來適應，「情蒐給的資料是日本投手很準、積極進攻好球帶，因此我積極設定自己要的位置，沒有特別設定要打全壘打，因為自己不是長打型的，到我要的位置就去打，很高興有這樣的結果。」

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談到前2場都沒有上場，戴培峰指出，前幾場林家正確實把投手群穩定得很好，「短期比賽每個人都有他的任務，教練既然把我選進來，不會說一定要先發，後面上場有可能是關鍵局面，要把自己準備好，球隊需要我上場的時候，就盡全力去表現。」

雖然今天沒有搶下勝利，不過戴培峰透露，賽後隊友們還是有集合打氣，「大家就說對日本我們有咬住、不要灰心，以這樣的狀況、氣氛，專注在明天，我們一定做得到，有互相打氣，這場大家也都表現得還不錯。」明天關鍵戰役，台灣隊將對上澳洲隊。（編輯：張雅淨）1131116