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12強賽對澳洲關鍵戰役 台灣推郭俊麟先發拚晉級

2024/11/17 10:27（11/17 10:52 更新）
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台灣隊17日推出國際賽經驗豐富的郭俊麟（圖）先發。中央社記者張新偉攝　113年11月9日
台灣隊17日推出國際賽經驗豐富的郭俊麟（圖）先發。中央社記者張新偉攝　113年11月9日
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（中央社記者楊啟芳台北17日電）世界12強棒球賽台灣隊今天迎接關鍵賽事、與澳洲隊交手，若台、日都贏球，就能攜手晉級複賽。台灣隊推出國際賽經驗豐富的郭俊麟先發，對上澳洲隊2A層級右投紐博恩。

世界12強棒球賽台灣隊在13日以6比3力克韓國，14日以2比1擊退多明尼加，雖然昨天以1比3惜敗日本，不過現在仍以2勝1敗暫居B組第2名。今晚台灣隊將對上澳洲隊，日本則與古巴隊交手，若是台灣勝澳洲，且日本勝古巴，台灣就確定能與日本攜手晉級複賽。

台灣隊打線雖然昨天遭到日本隊封鎖，不過仍靠著戴培峰開轟搶下1分，目前已經有陳晨威、陳傑憲、江坤宇、戴培峰等4人敲出過全壘打，不過第4棒人選仍較難突破投手的壓制。

台灣隊推出郭俊麟掛帥先發，32歲的郭俊麟有旅日經驗，國際賽經驗也相當豐富，在2015年第1屆12強賽事就披過國家隊戰袍。郭俊麟昨天受訪時表示，前幾場在場邊看學弟的優異表現一直起雞皮疙瘩，「我在下面看到都覺得很感動，我也會隨時準備好，希望可以跟學弟一樣幫助球隊」。

郭俊麟在本季中職例行賽出賽20場包含14場先發、投76局，拿下3勝7敗、防禦率4.74，其中曾在7月10日對上味全龍隊時，繳出99球9局完封勝。

目前澳洲隊1勝2敗，分別不敵日本、古巴，以及擊退多明尼加。澳洲隊今天派出右投紐博恩（Mitchell Neunborn）先發，他今年最高效力到美職費城人隊小聯盟2A，在2A出賽15場含1場先發、投23.2局，防禦率5.32，平均每9局送出9.9次奪三振。（編輯：管中維）1131117

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