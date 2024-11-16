江國豪12強初登板中繼好投 笑稱壘上有人較習慣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北16日電）世界12強棒球賽台灣隊今天雖不敵日本，不過後援投手都沒掉分，其中江國豪2.2局無失分，他賽後透露，一開始登板很緊張、心跳很快，但也笑稱後面壘上有人後反而比較習慣。

此戰台灣隊先發投手陳柏清投3.1局，失3分含2分責失，吞下敗投。不過台灣後續5名投手都沒再掉分，包括黃恩賜1.1局、王志煊0.1局、江國豪2.2局、莊昕諺1局、陳冠偉0.1局。

江國豪今天在12強賽首度登板，雖然第6局一開始就投2次保送，不過之後飆2次三振化解危機，總計投2.2局，被擊出1支安打，投2次保送、3次三振。賽後他表示，今天原定就是先由黃恩賜登板拆彈，自己再接替於黃恩賜之後。

江國豪提到，一開始登板時非常緊張，「心跳很快，在準備時沒那麼緊張，但站上去聽到觀眾的聲音，緊張感更高了。」不過他也笑說：「可能季賽已經習慣壘上有人，後面就比較正常一點。」

江國豪也透露，暫停時投手教練林岳平鼓勵他，「人家沒有打出去，不要怕被打。」談到6局上2次關鍵三振，他也直言對自己的信心有幫助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今天江國豪在母隊富邦悍將的隊友戴培峰也是替補上場，2人成為投捕搭檔。談到2人搭配，戴培峰指出，「因為前面有把比數Hold在3分，想說一定有機會，要想辦法把比數凍結，剛好投手是國豪，在我們球隊比較多溝通，所以對他比較熟悉，他今天也投得很好，有做到他該做的。」

而江國豪也表示，戴培峰在第7局開轟很替他感到開心，「他狀況都不錯，有掌握到失投球。」（編輯：龍柏安）1131116