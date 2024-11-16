本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

12強賽左側投王志煊三振完成任務 首登板亢奮又緊張

2024/11/16 22:58（11/16 23:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界12強棒球賽B組預賽16日在台北大巨蛋由台灣隊與日本隊交手，5局上，台灣再度更換投手，由王志煊（圖）登板中繼。中央社記者張新偉攝　113年11月16日
世界12強棒球賽B組預賽16日在台北大巨蛋由台灣隊與日本隊交手，5局上，台灣再度更換投手，由王志煊（圖）登板中繼。中央社記者張新偉攝　113年11月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北16日電）世界12強棒球賽台灣隊左手側投王志煊今天對日本隊中繼登板，三振左打佐野惠太後退場，王志煊形容心情既亢奮又緊張，穿上國家隊球衣有無形壓力，但開心可以替國家隊盡一份力。

世界12強棒球賽台灣隊此次帶入左手側投王志煊定位明確，就是拆彈和對付左打者，今天與日本交手，5局上2人出局後王志煊登板三振佐野惠太、完成設定任務，投0.1局無失分，可惜球隊終場以1比3吞敗。

王志煊表示，在牛棚準備時蠻緊張的，上場面對破3萬人的局面，心情既亢奮也緊張，跟之前打中職季後賽和總冠軍賽完全不一樣。

王志煊表示，穿上國家隊的球衣感覺很不一樣，會有無形的壓力，但也明白自己的任務，就是面對1、2個人次拆彈，上場想辦法完成任務。

王志煊透露，其實前兩場比賽對韓國、多明尼加，因為也有不少左打者，所以都有在準備，也謝謝捕手林家正帶領，讓他順利完成任務。

從被選入國家隊到今天真正站上國際賽投手丘，王志煊直言一路走來很感動，開心可以為國家隊盡一份心力，也透露隊友都看得出來他的緊張，紛紛鼓勵他「很棒」。（編輯：龍柏安）1131116

#台灣隊
#王志煊
#世界12強棒球賽
王志煊
12強台灣隊投手王志煊定位明朗 黃恩賜還需調整12強賽韓國怪物新人金倒永成焦點 點名王志煊有特色
林家正
12強賽戴培峰隨時準備好自己 賽後彼此鼓勵不要灰心12強賽黃恩賜初登板意義重大 還原三振森下翔太策略
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：