12強賽台灣隊派郭俊麟先發對澳洲 拚晉級門票

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）世界12強棒球賽台灣隊明天與澳洲交手，派出國際賽經驗豐富的32歲投手郭俊麟先發，澳洲隊則派出右投手紐博恩（Mitchell Neunborn）應戰。

郭俊麟是首屆世界12強賽台灣隊班底，當時在預賽對義大利先發投7局僅被敲出2支安打，飆出10次三振、失掉1分責失分，率隊以7比1搶勝、奪下勝投，接著對波多黎各先發投8局被敲6支安打，投出10次三振、失掉1分責失分，球隊延長賽以4比7吞敗，郭俊麟無關勝敗。

郭俊麟首屆12強賽的好表現，讓許多人印象深此，本屆再度入選12強賽代表隊，成為投手群中最資深選手，也盼用好表現幫助球隊搶下關鍵勝利。

郭俊麟本季效力中職統一7-ELEVEn獅隊，整季一軍20場出賽（6場後援），戰績3勝7敗1次中繼成功，防禦率4.74。

台灣隊此次預賽前兩戰依序擊敗韓國、多明尼加，今天雖以1比3不敵日本，仍保有很大的晉級機會，明天對澳洲力拚晉級複賽門票。

澳洲隊本屆首戰13日在日本名古屋巨蛋與日本交手，以3比9吞敗，昨天在天母棒球場與多明尼加交手，以5比0搶下首勝，今天則以3比4不敵古巴，目前戰績1勝2敗，明天將派出右投手紐博恩（Mitchell Neunborn）先發。1131116