12強賽莊昕諺「男兒當自強」 要讓阿公聽到最愛的歌

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）世界12強棒球賽台灣隊24歲投手莊昕諺出場曲「男兒當自強」很復古，選這首歌是為了阿公；他表示，阿公是打球路上最支持他的人，希望只要登板就能讓阿公透過電視也聽到最喜歡的歌。

莊昕諺進中職後就選定出場曲為「男兒當自強」是因為阿公，莊昕諺從小是阿公帶大的，他明白棒球是阿公的夢想，阿公也是支撐他打球的動力，成為棒球路上最支持他的人。

「男兒當自強」與莊昕諺年紀不符，他笑說，這是阿公最喜歡的一首歌，從小都會跟著一起聽、一起唱，阿公因為住在澎湖，沒辦法場場到場觀賽，但只要有比賽都會透過電視看；此次入選代表隊，阿公也鼓勵他要好好表現，希望阿公透過電視看他出賽時，也能聽到最喜歡的歌。

莊昕諺首度披上一級賽事國家隊戰袍，在13日台灣與韓國比賽首度登板就面臨拆彈緊張局面，他當時透露緊張到一直發抖，投0.2局投出1次三振、無失分，昨天對與日本比賽再度登板，8局上三壘有人、2人出局接手後援，讓打者敲出右外野方向飛球出局。

莊昕諺昨天登板總計投1局沒被敲出安打、無失分，台灣隊以1比3吞敗，莊昕諺無關勝敗，他也表示再度登板已沒有第一場那麼緊張的感覺了；莊昕諺曾提到，國小參加諸羅山國際少棒邀請賽時注意到清宮幸太郎，希望12強賽能對決，但昨天清宮幸太郎沒有出賽、沒能如願。（編輯：陳仁華）1131117