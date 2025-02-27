陳偉殷生涯96勝成就 日職防禦率王證明實力、闖蕩MLB獲24.5億史上大約
（中央社網站）台灣棒球好手陳偉殷26日透過社群宣布退休，直言要誠實地面對「不再是巔峰的自己」，是時候與投手丘說再見。回顧陳偉殷20年的職棒生涯，從2004年加盟日職中日龍隊開始，一路投到美國大聯盟，先後效力金鶯隊、馬林魚隊、水手隊，創下許多「台灣第一人」紀錄。
世界青棒賽完封勝嶄露頭角
陳偉殷
- 1985年7月21日出生，高雄人
- 左投右打
- 身高／體重：183公分／90公斤
- 學歷：國立體育大學
- 經歷：日本職棒中日龍隊、美國職棒大聯盟巴爾的摩金鶯隊、邁阿密馬林魚隊、西雅圖水手隊、日本職棒千葉羅德海洋隊
征戰日職中日龍奪防禦率王
在國際大賽嶄露頭角的出色表現引來不少球探追蹤，2004年陳偉殷與中日龍隊簽下85萬美金合約，成為台灣首名以學生身分加盟日本職棒的球員。
2005年4月3日陳偉殷在日職一軍初登板，2008年4月2日與讀賣巨人隊比賽中繼登板，奪得日職生涯首勝。同年9月22日陳偉殷先發對養樂多投出首次完封勝，不僅證明身手，也擄獲日本球迷的心。
2009年陳偉殷在一軍出賽24場其中有23場先發，繳出8勝4敗、5完投4完封勝近完美的成績單，並以防禦率1.54奪下中央聯盟防禦率王。2010年單季拿下13勝可說是陳偉殷旅日職涯最高峰，2011年獲得大幅加薪，年薪達1.7億日圓，成為當時最高薪的旅日棒球選手。
披國家隊戰袍 二度征戰奧運
在效力中日龍期間，陳偉殷曾代表台灣參與2屆奧運，2004年雅典奧運陳偉殷是隊中最年輕的球員，在對荷蘭時登板，中繼2局無失分；2008年北京奧運台灣首戰對荷蘭由陳偉殷扛先發，主投7局僅被敲3支安打，飆7次三振，助台灣5比0完封勝。最後一戰對加拿大再度先發，但表現不佳，投3.1局失掉4分退場。
轉戰MLB效力金鶯 單季最高16勝颳殷仔旋風
2011年季後陳偉殷向球團提出赴美發展的想法，2012年正式加盟美職巴爾的摩金鶯，創下台灣首名從日職轉戰美國大聯盟的紀錄；4月10日陳偉殷在大聯盟初登板，主投5.2局，被敲出7支安打、飆出6次三振，責任失分2分。
效力金鶯隊期間，陳偉殷表現穩定，曾在2014年單季拿下16勝（6敗），防禦率3.54的佳績，也是繼王建民旋風之後，再次掀起台灣人觀看大聯盟比賽的熱潮。
與馬林魚隊簽大約 寫華人運動員新紀錄
2016年陳偉殷轉效力邁阿密馬林魚隊，簽下5年8000萬美元（約新台幣24.5億元）大合約，改寫華人運動員合約最高金額的紀錄。但受傷勢所苦，出賽數及表現不如預期，這份大合約被美媒評為「馬林魚隊近年簽下最差的合約」。
遭指定讓渡 不放棄旅外路
2019年陳偉殷遭馬林魚釋出，2020年初與西雅圖水手隊簽下小聯盟合約、受邀參加大聯盟春訓，由於美職賽事受COVID-19疫情打亂，球季開打前，又遭水手隊釋出。
陳偉殷選擇重返日職，加盟千葉羅德海洋隊，2020年球季結束後與阪神虎簽下2年合約，成為阪神隊史第8名台灣選手，2022年遭指定讓渡後，成為自由球員。
陳偉殷在經歷肩膀動刀、持續復健後，2024年4月加盟美國獨立聯盟長島鴨隊，延續球員生涯。
陳偉殷在美、日職通算累積96勝，大聯盟8年期間總計出賽219場，投出846次三振，累積59勝，生涯勝場在台灣投手中僅次於王建民68勝。
2月26日陳偉殷決定退休，前東家中日龍隊宣布，3月16日在主場名古屋巨蛋對西武熱身賽為他舉辦引退儀式，陳偉殷將回到職棒生涯起點，正式告別投手丘。（編輯：林湘芸）1140227
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