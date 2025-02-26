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陳偉殷宣布退休告別20年職業生涯：誠實面對不再是巔峰的自己

2025/2/26 13:01（2/26 13:31 更新）
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投手陳偉殷26日透過社群發文宣布退休。（圖取自facebook.com/WILLWINCHEN）
投手陳偉殷26日透過社群發文宣布退休。（圖取自facebook.com/WILLWINCHEN）
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）39歲投手陳偉殷今天透過社群發文跟投手丘說再見，直言要誠實地面對不再是巔峰的自己，20年職業生涯全力以赴，謝謝棒球，讓一個來自高雄鄉下的孩子有機會站上世界舞台。

具美職大聯盟資歷的投手陳偉殷

陳偉殷小檔案

  • 1985年7月21日出生，高雄人
  • 左投右打
  • 身高／體重：183公分／90公斤
  • 學歷：國立體育大學
  • 經歷：日本職棒中日龍隊、美國職棒大聯盟巴爾的摩金鶯隊、邁阿密馬林魚隊、西雅圖水手隊、日本職棒千葉羅德海洋隊
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今天透過社群發文宣布退休，他寫道，身為職業球員，傷痛與疲憊從來不是最難熬的部分，真正的挑戰，是誠實地面對那個不再是巔峰的自己，身體已經到了極限，「我想是時候退休了。」

陳偉殷表示，這不只是一個決定，而是要告別那個曾經一直站在投手丘、全力以赴的自己。陳偉殷分享孩子與老婆間的對話，老婆曾問孩子：「你知道爸爸還有幾天要退休嗎？」孩子回覆：「我不想知道，我只知道今天比明天好...因為明天就更接近爸爸退休了。」

陳偉殷提到，終於該正式向這段旅程道別了，感謝生涯起點日職中日龍隊，讓他有機會踏上職棒路，感謝美職巴爾的摩金鶯隊，讓他大聯盟夢想成真，相信能夠在最高殿堂立足，也感謝邁阿密馬林魚、西雅圖水手隊。

陳偉殷也感謝千葉羅德海洋隊讓他重返日本，在熟悉的環境中再次挑戰自我，並感謝阪神虎隊，「雖然這段旅程因傷未能走得更遠，但你們的誠意與期待，我始終銘記在心。」

陳偉殷感謝一路走來很多棒球路上的貴人，也感謝家人、朋友與球迷，無論是在順境還是低潮，始終在他身邊，給予他無限的力量與支持，「正是因為有你們，我才能堅持走到這段旅程的最後一刻。」

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陳偉殷表示，「這是一場美好的戰役，感謝每一個陪我走過的人。」20年的職業生涯，全力以赴，無論是在日本職棒還是美國大聯盟的每一場比賽。

陳偉殷感謝棒球，讓一個來自台灣高雄鄉下的孩子，有機會站上世界舞台、實現夢想，最後他說：「再見了，我的投手丘。」（編輯：張雅淨）1140226

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