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陳偉殷退休 MLB金鶯發聲明祝福隊史首位台灣球員【獨家】

2025/2/28 07:43（2/28 08:30 更新）
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陳偉殷2012年4月10日在巴爾的摩主場初登板，賽前於牛棚練投。（中央社檔案照片）
陳偉殷2012年4月10日在巴爾的摩主場初登板，賽前於牛棚練投。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯27日專電）美國職棒（MLB）巴爾的摩金鶯隊今天向中央社表示，陳偉殷是金鶯隊史第一位台灣球員，效力4年擔綱先發投手群的穩定力量，祝福他退休後一切順利。

金鶯隊今天回覆中央社記者詢問，發出聲明祝福陳偉殷

陳偉殷

  • 1985年7月21日出生，高雄人
  • 左投右打
  • 身高／體重：183公分／90公斤
  • 學歷：國立體育大學
  • 經歷：日本職棒中日龍隊、美國職棒大聯盟巴爾的摩金鶯隊、邁阿密馬林魚隊、西雅圖水手隊、日本職棒千葉羅德海洋隊
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。39歲的陳偉殷26日宣布退休，結束20年職業生涯。他自2004年赴日本職棒發展，2012年轉戰美國職棒大聯盟。

金鶯隊聲明表示：「金鶯隊恭喜陳偉殷在太平洋兩端都締造了傑出生涯。他是金鶯隊史第一位台灣球員，在2012年及2014年扮演關鍵角色，幫助球隊闖進季後賽。」

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聲明指出：「他是金鶯先發輪值中的穩定力量，效力4年期間，他是球隊當中防禦率最低、先發場數最多、局數最多的先發投手。我們祝福他退休一切順利。」

陳偉殷在日本職棒的前東家中日龍已經宣布，3月16日季前熱身賽邀請陳偉殷開球，讓他再站上投手丘與日本球迷告別。（編輯：田瑞華）1140228

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陳偉殷（左）與日本職棒中日龍隊合約期滿後，加盟美國職棒大聯盟巴爾的摩金鶯隊，2012年1月16日舉行簽約記者會，與球團代表合影。（中央社檔案照片）
陳偉殷（左）與日本職棒中日龍隊合約期滿後，加盟美國職棒大聯盟巴爾的摩金鶯隊，2012年1月16日舉行簽約記者會，與球團代表合影。（中央社檔案照片）
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