陳偉殷赴日發展曾遇低潮 因語言不通落淚

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（中央社記者王心妤台北20日電）前旅外棒球好手陳偉殷日前接受網路節目「名人說生活」訪問，他透露，到日本發展的第一年開始要獨自生活後，因為語言不通陷入低潮落淚，轉念之後才積極和隊友互動、改變想法。

陳偉殷在節目上接受前棒球選手曹佑寧和藝人夏和熙訪問。陳偉殷透露，最近一次落淚是去日本發展的第一年，過了前3個月沒有翻譯後就要獨自打拚，「某天忽然覺得不會講日文，沒辦法跟人家溝通，無聊時不知道可以做什麼，就有點挫折。」

陳偉殷回憶當時邊聽音樂、看著電視，開始思考為什麼要出國，眼淚便默默掉下來，但轉念後開始思考「別人想要出國做不到，我既然可以出國，為什麼要在這邊哭？」之後便會和隊友一起看比賽或是惡作劇，積極和隊友互動。

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陳偉殷提到，西裝和襯衫在大聯盟是必備品，第一次拿下勝投後，隊友會在俱樂部進行砸派、丟刮鬍泡和倒飲料的慶祝活動，老將則會送整套西裝給新人，「因為上大聯盟最常需要的衣著就是襯衫和西裝，只要去客場，這樣的穿搭就是硬性的規定。」所以贈送西裝也有照顧後輩的含義。

陳偉殷也分享，比賽通常前3個小時會抵達球場，在日本都會大家一起熱身；美國則習慣讓選手掌握個人時間，「我到球場第一件事情，就會是泡熱水澡把身體熱開，再去做其他的，變成暖機的時間比較長，因為只有一次熱身。」（編輯：張雅淨）1120220