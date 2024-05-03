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默默關注陳偉殷 王維中：看得出來他真的喜歡棒球

2024/5/3 18:54
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（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職味全龍隊投手王維中與陳偉殷好交情，兩人過去都曾在美職打拚，陳偉殷肩膀開刀重新拚回投手丘，王維中感觸很深，「看得出來他真的很喜歡棒球。」

38歲的投手陳偉殷經過肩膀開刀、復健，今年重返球場，加盟美國獨立聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks），今天也有先發出賽，總計投4局失掉6分、承擔敗投，目前為止本季先發出賽2場。

龍隊投手王維中與陳偉殷交情好，王維中今天賽前被問起有沒有關心陳偉殷，他表示雖然沒有直接聯繫，但都有持續關注陳偉殷的消息和出賽表現。

同樣身為投手，更可以懂得肩膀受傷對投手的傷害有多大，王維中直言，肩膀受傷要回到場上真的很難，加上陳偉殷也有年紀了，可以拚回投手丘「看得出來他真的很喜歡棒球。」王維中也提到，不管在哪裡，可以有自己的舞台最好。

王維中表示，自己肩膀也有不舒服過，但沒有動刀，但點名隊友陳禹勳很厲害，肩膀動過刀還可以在投手丘上投這麼久很強。（編輯：陳政偉）1130503

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