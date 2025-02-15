王維中：威廉波特為少棒大聯盟 難忘2004年參賽回憶

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）味全龍隊投手王維中出席台灣世界少棒聯盟賽事記者會，他也是2004年威廉波特少棒代表隊成員，直呼威廉波特是少棒的大聯盟，也分享當時擊敗加拿大隊的「巧合」。

台灣世界少棒聯盟（TLLB）今天舉行年度賽事記者會，喊出Dreams come true年度口號，並邀請去年在LLB世界少棒賽（威廉波特少棒賽）奪下亞軍的台灣代表桃園龜山國小、LLB次青少棒奪冠的台灣代表桃園新明國中，及社區球隊WHB世界棒球聯盟代表出席分享經驗。

龍隊投手王維中是2004年威廉波特少棒賽代表隊成員，今天他在記者會上分享，當時也是一路從亞太區賽事拚到世界賽，第1次坐飛機出國、也要克服時差問題，但威廉波特就像「少棒的大聯盟」，環境、比賽的氛圍都很享受。

王維中表示，威廉波特球場很漂亮、環境很好，光是走在園區內就很享受，難忘首場比賽現場超過500名華僑到場加油，印象更深刻的是，那年雅典奧運台灣輸給加拿大，在威廉波特世界賽第2戰也是對戰加拿大，很開心可以搶下勝利。

王維中勉勵在現場的小球員，棒球路上每天都要保持熱情，如果是被逼著做難以進步，帶著熱情做可以完成更多事情。

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台灣世界少棒聯盟今年有5項國內外賽事，威廉波特少棒賽國內選拔賽謝國城盃少棒3月22日在台北開打，LLB次青少棒國內選拔賽將於4月12日在台東舉行。

2025年LLB 50/70亞太暨中東區資格賽國內選拔賽則在5月3日起在台北登場，正式賽則將於6月15日起在青年公園棒球場舉辦，而全國社區學生棒球大賽今年將新增U18層級，預賽將於7月5日開打。（編輯：龍柏安）1140215

台灣世界少棒聯盟（TLLB）15日在台北舉行年度記者會」，中華職棒味全龍隊投手王維中（後右4）也應邀到場，與年輕球員們合影留念。中央社記者徐肇昌攝 114年2月15日

台灣世界少棒聯盟（TLLB）15日在台北舉行「114年TLLB年度記者會」，中華職棒味全龍隊投手王維中（圖）應邀出席。中央社記者徐肇昌攝 114年2月15日