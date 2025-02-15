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王維中曾三振大谷翔平成難忘回憶 有不少簽名收藏

2025/2/15 18:13（2/15 19:46 更新）
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中華職棒味全龍隊投手王維中（圖）15日在台北101參觀「夢想高飛」特展，欣賞大聯盟日籍球星大谷翔平紀念球，曾三振大谷翔平的他坦言，每次看到大谷翔平相關新聞都會憶起當時對決畫面。中央社記者謝靜雯攝 114年2月15日
中華職棒味全龍隊投手王維中（圖）15日在台北101參觀「夢想高飛」特展，欣賞大聯盟日籍球星大谷翔平紀念球，曾三振大谷翔平的他坦言，每次看到大谷翔平相關新聞都會憶起當時對決畫面。中央社記者謝靜雯攝 114年2月15日
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）味全龍投手王維中參觀夢想高飛特展看大谷翔平50轟紀念球，他坦言每次看到大谷翔平相關新聞都會回想起對決、並三振對手的畫面，也透露自己有不少大聯盟球星簽名收藏品。

中職味全龍隊投手王維中今天出席台灣世界少棒聯盟（TLLB）年度賽事記者會，去年台灣由桃園龜山國小棒球隊代表在LLB世界少棒賽（威廉波特少棒賽）奪下亞軍，新明國中代表在LLB次青少棒賽奪下冠軍。

王維中是2004年威廉波特少棒賽成員，今天受邀參加記者會，也到台北101參觀「夢想高飛」特展；王維中美職生涯曾與大谷翔平有對決記錄，甚至還三振過大谷翔平。

被問起看到大谷翔平紀念球是否會回想起過去的對決，王維中表示，每次談到、看到大谷翔平相關新聞其實都有畫面，也是很驕傲的回憶，並透露三振大谷翔平隔天，就買了球衣請大谷翔平簽名。

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王維中也透露，旅美生涯留下的簽名紀念收藏品不少，除了大谷翔平，還在不同時期給鈴木一朗簽過2件球衣，而收藏的第一件簽名球衣是貝爾崔（Adrian Beltre）的，也有吉特（Derek Jeter）、柏奈特（A.J. Burnett）的簽名紀念品。

至於今年球季備戰狀況，王維中表示，目前準備狀況還算不錯，已經開始牛棚練投、準備進入比賽階段，該加強的部分都有照著計畫加強，也有訓練下半身力量，希望把球速再增加。（編輯：龍柏安）1140215

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