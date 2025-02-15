MLB選出百大球員 大谷翔平名列榜首

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（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）美國職棒大聯盟官方頻道MLB Network在季前選出百大球員，日本球星大谷翔平獲得第一名，理由是「打破質疑，證明自己僅用指定打擊也能拿MVP。」

MLB Network製作團隊每年季前公布百大球員名單， 大谷翔平 大谷翔平小檔案 生日：1994年7月5日

出生地：日本岩手縣

2017年12月以230萬美元簽約金加入洛杉磯天使隊、2018年10月接受手肘韌帶重建手術，確認2019整個球季無法投球，僅能以DH出賽、2019年9月開刀治療先天性髕骨分裂問題，球季提前畫下句點；2020年7月，對奧克蘭運動家以先發第三棒、指定打擊的身份正式復出。

MLB戰績： 2018年4月出戰運動家6.1局完全比賽，7局1安12K 2018年9月以19轟刷新日籍打者大聯盟第一年最多轟紀錄 2018年11月獲美國棒球記者協會BBWAA票選為美聯新人王 2019年6月14對坦帕灣光芒隊達成完全打擊，為旅美日本球員首位、亞洲球員第2位 2021年7月4日成為MLB近百年歷史中，第一位同時以投手和打者「二刀流」身分入選明星賽的球員 2022年7月23日揮出個人本季第20支全壘打，成為繼松井秀喜後，連兩季有20轟成績的日本打者 2022年8月9日大谷翔平奪下本季第10勝，成為繼貝比魯斯後，104年來首位有單季10勝、10轟的選手

資料來源：維基百科 看更多 關閉 去年排名第4，今年排名竄上榜首。百大名單中，亞洲球員包括5名日本球員，沒有韓國或台灣球員上榜。

大聯盟官網報導，大谷翔平用出色的表現打破了外界對他的質疑。大谷翔平在2021年、2023年兩度拿下美國聯盟的最有價值球員（MVP），但兩個球季他身兼投手、打者身分。

大谷翔平去年因為手肘開刀、復健，整季只以指定打擊（DH）身分出賽，結果拿下他在美國職棒大聯盟生涯的第3座MVP大獎。官網報導指出，很多人質疑大谷無法投球，能否僅以打者身分拿下MVP，結果他用壓倒性的表現，粉碎了這些質疑。

去年是大谷翔平效力道奇第一年，成為大聯盟史上締造50-50紀錄（50轟50盜）第一人，他敲出了54支全壘打、跑出59次盜壘成功，全票通過拿下國家聯盟最有價值球員。

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紐約洋基重砲賈吉（Aaron Judge）緊追大谷，排名百大球員第2名，接著是皇家游擊手小維特（Bobby Witt Jr.）、轉戰大都會的外野手蘇鐸（Juan Soto）、道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）。

日本共5名球星上榜，除了第1名大谷翔平，道奇投手山本由伸排名63名，小熊投手今永昇太排64名，小熊外野手鈴木誠也排73名，剛加盟道奇的投手佐佐木朗希排名第100名。（編輯：陳慧萍）1140215