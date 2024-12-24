大谷3獲美聯社最佳男運動員獎 追平籃球之神喬丹

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國職棒日籍巨星大谷翔平今天3度獲得美聯社年度最佳男運動員獎，追平「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的紀錄。

美聯社報導，大谷接受專訪時透過翻譯日高（Matt Hidaka）表示「非常榮幸」，「顯然所有努力都得到回報。也許明年，我會再次獲得這個獎項」。

美聯社及其成員所屬74名體育記者的投票中，大谷獲得48票。他先前曾在2021年與2023年獲得此獎，當時他效力於洛杉磯天使。

巴黎奧運獲4面金牌的法國泳壇新星馬向（Leon Marchand）以10票居次；今年拿下美國名人賽與奧運金牌的高球好手舍夫勒（Scottie Scheffler）以9票排名第3。

大谷與喬丹一樣都是3次獲選美聯社年度最佳男運動員（Associated Press Male Athlete of the Year），僅次於4度獲獎的自由車好手阿姆斯壯（Lance Armstrong）、高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）及美國職籃NBA球星詹姆斯（LeBron James）。

大谷表示：「我在日本長大，確實追過喬丹和伍茲。我會看他們所獲榮譽，還有他們如何在美國邁向成功。」

大谷從天使轉至洛杉磯道奇後拿下生涯第3座最有價值球員（MVP）獎項，也是他在國家聯盟的第1座。他帶領道奇贏得隊史第8座世界大賽冠軍，還成為大聯盟史上首名單季50轟50盜的球員，全季寫下54支全壘打與59次盜壘的紀錄。

曾在2019年擔任天使總教練的奧斯莫斯（Brad Ausmus）最近曾表示：「如果他在一年後取得60轟60盜的成績，還有單季20場勝投，我也不會感到驚訝。」

大谷先前在例行賽扮演道奇進攻火力，直到世界大賽第2戰都保持健康，不過當時在對上紐約洋基的比賽中，他試圖盜二壘時左肩受傷，之後帶傷上陣結束了系列賽。

道奇11月初慶祝封王的幾天後，大谷接受左肩手術。他希望明年能超越自己，同時也希望能再次奪得世界大賽冠軍。

道奇將在日本揭開2025年賽季序幕，備受關注的大谷表示「個人目標是在揭幕戰開始時完全健康」。

美聯社年度最佳運動員獎是自1931年起頒發，女子高球傳奇迪德里克森（Babe Didrikson）曾6次獲獎，居男女運動員之冠，今年的美聯社最佳女運動員獎得主將於明天公布。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1131224