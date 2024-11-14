大谷翔平50轟球在台展出 美國球迷驚訝高規格保全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）日籍球星大谷翔平在美國職棒締造50-50紀錄的全壘打球在台灣展出，新聞傳回美國，球迷驚訝一顆棒球變成觀光景點，「保全人數比蒙娜麗莎還要多」。

美國職棒大聯盟在社群媒體X的官方帳號今天貼出照片，介紹大谷翔平締造「50轟、50盜」紀錄的全壘打球在台灣展出的消息，照片中4位穿著深色西裝的保全人員也入鏡，意外成為美國網友的討論話題。

美國運動博弈公司DraftKings在擁有38萬追隨者的社群媒體X帳號上轉貼這則推文，下註解「大谷翔平的球保全人數比蒙娜麗莎還要多」。另有美國網友說，保護規格比川普在巴特勒造勢時更好。

也有美國網友好奇，照片中的保全人人戴著口罩，好奇台灣還有Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嗎？也有人說，戴著口罩比較好。

紐約時報（New York Times）旗下網站「運動員」（The Athletic）報導，大谷這顆本季第50支全壘打球，在台灣的摩天大樓展出，提到展出地點是台北101，也就是台灣最高的大樓，並引述台灣媒體指出，保全費用達新台幣500萬元。

雅虎運動標題寫「大谷翔平50-50全壘打球現在是台灣的觀光景點」，提到台北101曾是世界最高建築、現在仍是亞洲最高建築之一。

大谷翔平9月19日在邁阿密敲出全壘打，達成單季50支全壘打、50次盜壘的里程碑，成為大聯盟史上第一人。台灣一家投資公司優式資本以新台幣1.4億元在拍賣會上，買下這顆球，台灣時間13日在台北101展出。（編輯：陳承功）1131114

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球員大谷翔平「50轟50盜」紀念球，由台灣買家優式資本以新台幣1.4億元標下，13日起在台北101觀景台「夢想高飛」特展展出。中央社記者裴禛攝 113年11月13日