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大谷翔平50轟紀念球101展出 展現台灣對棒球熱愛

2024/11/13 12:58
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球員大谷翔平今年球季締造50轟50盜紀錄，50轟紀念球在台北101觀景台「夢想高飛」特展展出，盼傳遞堅持不放棄精神，也讓世界看見台灣對棒球的熱愛。

大谷翔平「50轟50盜」紀念球，由台灣買家優式資本以新台幣1.4億元標下，今天起至2025年3月2日在台北101觀景台「夢想高飛」特展展出，特展內容還有藏家借展的大谷翔平棒球衣和棒球帽，台灣棒球名人堂協會出借陳金鋒和王建民的簽名球、棒球衣、棒球帽和王建民首勝出賽表。

「夢想高飛」特展今天舉行開展記者會，交通部長陳世凱表示，台北101作為台灣地標性建築，將國際運動明星紀念收藏帶給大眾，結合觀光推廣，讓世界看見台灣，是深具意義的活動。

台北101董事長賈永婕表示，這顆球背後的意義不僅是驚人的數字，也代表無價的精神，希望將大谷翔平堅持永不放棄的精神傳達給下一代，也希望透過這顆球讓世界看到台灣熱愛棒球，盼締造更多台日交流，讓熱愛棒球的人都可以到台灣來。

此外，台北101拋磚引玉捐出新台幣200萬元，攜手企業做公益，總計募集到800萬元，也將捐出協助偏鄉基層棒球隊。（編輯：管中維）1131113

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