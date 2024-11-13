張育成稱大谷翔平來自外太空 看50轟紀念球有感而發

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）富邦悍將野手張育成今天出席大谷翔平50轟紀念球特展開展記者會，直呼「大谷翔平是外太空來的」，也明白這要非常努力才能達成，期待台灣棒球越來越好，未來有人能超越大谷翔平。

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊好手大谷翔平今年球季締造50轟50盜紀錄，50轟紀念球今天起在台北101觀景台「夢想高飛」特展展出。

悍將具大聯盟資歷好手張育成出席開展記者會，分享與大谷翔平曾有的互動，他透露當時大谷翔平剛從日本到美國，在比賽過程中遇到，有用英文簡單問候，大谷翔平問他認不認識陽岱鋼，直言大谷翔平人很好、很壯，也說大谷翔平球技好，但人比球技更好，才有可能達成這麼好的成就。

張育成表示，大谷翔平的成就不需要特別去關注，因為打開手機看到都是大谷翔平的消息，讓人無法想像往後可以達成什麼樣的成績，直呼：「他不是這個星球的人。」

被問起兩人的打擊型態，張育成笑說揮棒軌跡差不多，但等級差蠻多的，也很欣賞大谷翔平在場上自由自在發揮，「大谷翔平的心態贏過所有人、值得學習。」

至於近距離看到大谷翔平50轟球第一想法，張育成笑說：「怎麼不是我？」想在大聯盟達成這樣的成就無法想像，但也讓大家看到，不管來自哪邊的選手，只要能在最高殿堂展現能力，想要生存都不是問題。

張育成也感謝台灣有這麼多熱愛棒球的人，把這顆球帶回台灣，也想呼籲政府、企業，繼續支持台灣棒球，讓台灣棒球越來越好，期待未來可以有人比大谷翔平更好。（編輯：龍柏安）1131113