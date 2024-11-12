本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
廣東珠海昨晚汽車無差別撞人逾10死近百傷 62歲駕駛行凶動機待查
首頁 / 運動
大谷翔平
新聞專題
大谷翔平1/300
首頁 / 運動

大谷翔平賈吉分獲MVP提名 道奇總教練羅伯茲落榜

2024/11/12 11:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）日籍球星大谷翔平在洛杉磯道奇結束歷史性的首個賽季後，今天獲得國家聯盟最有價值球員提名，不過率隊在世界大賽封王的總教練羅伯茲卻落榜。

法新社報導，大谷上個賽季為美國聯盟洛杉磯天使效力期間獲最有價值球員（MVP）獎項，如今正爭取連續第2年奪下這項殊榮。

大谷職涯已2度獲得最有價值球員。他在這個賽季結束之後，成為大聯盟史上第一位同一賽季打出50支全壘打與跑出50次盜壘的球員。

這位30歲的重砲同時協助道奇拿下5個賽季內的第2座世界大賽冠軍。

同樣與大谷競爭國聯最有價值球員的還有紐約大都會游擊手林多（Francisco Lindor）與亞利桑那響尾蛇二壘手馬爾特（Ketel Marte）。

美聯方面，最有價值球員提名人包括紐約洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）與蘇鐸（Juan Soto），還有還有堪薩斯市皇家的小維特（Bobby Witt Jr.）。

年度最有價值球員係由美國棒球作家協會（BBWA）成員投票選出，將於11月21日公布。

與此同時，國聯最佳總教練的提名名單令人意外：為道奇奪下世界大賽冠軍的總教練羅伯茲（Dave Roberts）未能入圍。

儘管道奇投手群深受傷兵困擾，但羅伯茲率領全隊在例行賽拿下大聯盟本季最佳的98勝，原被視為是最佳總教練的熱門人選之一。

本季例行賽龍頭且在世界大賽封王的羅伯茲未獲提名，國聯最佳總教練將從紐約大都會的孟多薩（Carlos Mendoza），密爾瓦基釀酒人的墨菲（Pat Murphy）與聖地牙哥教士的席爾特（Mike Shildt）3人中出線。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131112

羅伯茲
道奇總教練：大谷翔平世界大賽第3戰預期上場ESPN：大谷翔平肩傷無礙 世界大賽第3戰會出賽
大谷翔平
大谷翔平1.4億50轟紀念球 台北101規劃13日展出DeNA總教練三浦大輔獲正力松太郎賞 大谷翔平蟬聯特別賞
大谷翔平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
大谷翔平1.4億50轟紀念球 台北101規劃13日展出
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：