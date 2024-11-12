大谷翔平賈吉分獲MVP提名 道奇總教練羅伯茲落榜

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）日籍球星大谷翔平在洛杉磯道奇結束歷史性的首個賽季後，今天獲得國家聯盟最有價值球員提名，不過率隊在世界大賽封王的總教練羅伯茲卻落榜。

法新社報導，大谷上個賽季為美國聯盟洛杉磯天使效力期間獲最有價值球員（MVP）獎項，如今正爭取連續第2年奪下這項殊榮。

大谷職涯已2度獲得最有價值球員。他在這個賽季結束之後，成為大聯盟史上第一位同一賽季打出50支全壘打與跑出50次盜壘的球員。

這位30歲的重砲同時協助道奇拿下5個賽季內的第2座世界大賽冠軍。

同樣與大谷競爭國聯最有價值球員的還有紐約大都會游擊手林多（Francisco Lindor）與亞利桑那響尾蛇二壘手馬爾特（Ketel Marte）。

美聯方面，最有價值球員提名人包括紐約洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）與蘇鐸（Juan Soto），還有還有堪薩斯市皇家的小維特（Bobby Witt Jr.）。

年度最有價值球員係由美國棒球作家協會（BBWA）成員投票選出，將於11月21日公布。

與此同時，國聯最佳總教練的提名名單令人意外：為道奇奪下世界大賽冠軍的總教練羅伯茲（Dave Roberts）未能入圍。

儘管道奇投手群深受傷兵困擾，但羅伯茲率領全隊在例行賽拿下大聯盟本季最佳的98勝，原被視為是最佳總教練的熱門人選之一。

本季例行賽龍頭且在世界大賽封王的羅伯茲未獲提名，國聯最佳總教練將從紐約大都會的孟多薩（Carlos Mendoza），密爾瓦基釀酒人的墨菲（Pat Murphy）與聖地牙哥教士的席爾特（Mike Shildt）3人中出線。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131112