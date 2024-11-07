DeNA總教練三浦大輔獲正力松太郎賞 大谷翔平蟬聯特別賞

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（中央社記者楊明珠東京7日專電）被視為日本棒球界最高榮譽獎的「正力松太郎賞」選拔委員會今天在東京開會決定頒發正力松太郎賞給率領橫濱DeNA隊的總教練三浦大輔、正力松太郎賞特別賞頒給效力於美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的日籍選手大谷翔平。

正力松太郎賞今年由橫濱DeNA隊教練三浦大輔獲得。三浦就任橫濱DeNA隊教練第4年，本季他率領橫濱DeNA隊從中央聯盟第3名晉級季後賽，在高潮系列賽首輪橫掃阪神虎，再在高潮系列賽決勝輪以4勝3敗擊敗巨人，連續下剋上成功晉級日本大賽。

橫濱DeNA隊到日本大賽更是先輸2場後連奪4勝，擊敗太平洋聯盟王者福岡軟銀鷹隊，時隔26年再度奪下「日本一」殊榮。

正力松太郎賞特別賞則頒發給效力於美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的大谷翔平，這是大谷翔平連續兩年第3度獲獎。

大谷翔平本季達成大聯盟史上首度的「50轟、50盜壘」。今年10月國聯賽程，他以54支全壘打和130分獲得全壘打王、打點王的雙冠頭銜。這是他第2度獲得全壘打王頭銜，他也是首位獲得打點王的日本選手。

三浦可獲得獎牌與獎金500萬日圓（約新台幣105萬元）、大谷可獲得獎牌與獎金300萬日圓。

今天參與正力松太郎賞選拔委員會的評審有軟銀球團會長（董事長）王貞治、前廣島隊總教練山本浩二、作家門田隆將、前養樂多隊總教練高田繁、前西武隊總教練辻發彥。

正力松太郎賞是為了紀念「日本職棒之父」前讀賣新聞董事長正力松太郎對職棒運動發展的奉獻，自1977年設此獎後，每年由正力松太郎賞選拔委員會評審，頒發給該年度對職棒發展最具貢獻的棒球教練或選手。首位得獎人是旅日球星、全壘打王王貞治。（編輯：田瑞華）1131107