大谷翔平MLB世界大賽封王 日本球迷隔海也瘋狂

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（中央社東京31日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽的獎盃將前往洛杉磯，但派對卻會一直延伸到日本。

美聯社報導，今天上午，人們聚集在東京各大地鐵站周邊，號外已經備妥，等著向球迷宣布日本球星大谷翔平、山本由伸與他們的道奇隊隊友在世界大賽（World Series）第5戰打敗了紐約洋基，以4勝1敗的成績拿下冠軍。

大谷對著前去紐約採訪的日本電視台記者說：「我要感謝日本球迷這個賽季遠道而來為我加油，聲援給了我力量，很高興能用贏球來回報大家。」

在日本，每逢有重大事件，都會發放號外。

對一個曾被認為球員太矮小，或只有投手能看的國家而言，這是個巨大的勝利。現在，日本球員躋身棒球界最優秀球員之列，國人莫不深感自豪。

去年，日本在邁阿密舉行的世界棒球經典賽（WBC）決賽擊敗美國，是日本另一次在棒球這項美國全民運動展現實力。

大谷翔平摘下世界大賽冠軍，對他的故鄉東北奧州市無疑也是一大勝利。上週末以來，奧州市廣大球迷場場聚集為道奇應援，期盼家鄉英雄能幫球隊捧起冠軍盃。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1131031