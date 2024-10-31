同年結婚與世界大賽封王 大谷翔平實現高中夢想

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約30日綜合外電報導）洛杉磯道奇今天以4勝1負贏得美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽冠軍，也代表道奇日籍球星大谷翔平首度入手世界大賽冠軍戒指，正式實現他在高中時期希望同年奪冠與結婚的夢想。

道奇今天在MLB世界大賽第5戰中，在一度落後5分的情況下以7比6逆轉勝，擊退紐約洋基，繼2020年之後抱回隊史第8座世界大賽冠軍。道奇的球員在贏球瞬間也從休息區衝上球場，與隊友一同慶祝。

日媒「日刊體育」報導，30歲的大谷翔平旅美6年多後，在第7年的本賽季首次披上道奇隊戰袍，並初次晉級季後賽，與同樣來自日本的道奇投手山本由伸一起奪下嚮往已久的世界大賽冠軍。

山本由伸目前26歲，在世界大賽第2戰先發主投6.1局，繳出僅被敲1安失1分的精采成績單，本賽季轉戰大聯盟並加入道奇第一年，就初嘗世界大賽冠軍的滋味。

大谷翔平今天擔任第一棒指定打擊。他在球隊奪勝後露出燦爛笑容表示，「來到新的球隊後，能有這樣完美的結局，真的是最好的一年。」

日媒「體育報知」報導，這場勝利也代表大谷翔平如願實現他學生時期的人生規劃。

他就讀花卷東高校時，制定了一份「人生規劃筆記」，包含18歲進入大聯盟球團、20歲升上大聯盟、27歲入選世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊、成為最有價值球員（MVP）等里程碑。大谷翔平也逐一實現部分目標，其中最受矚目的年紀是26歲，他同時「稱霸世界大賽冠軍」與「結婚」。

這份計畫包括他從年輕到老年時期的願望，而只有26歲這一年同時記載棒球以及私人領域相關目標。

儘管大谷翔平今年7月已邁入30歲，不過他在今年稍早宣布與妻子真美子結婚的喜訊，同年又奪下世界大賽冠軍，可謂實踐了他高中時期的理想。

大谷翔平（前左）、妻子田中真美子（前右）與愛犬。（美聯社）

而這份計畫之中，大谷預計在結婚前希望達成的目標還包括下賽揚獎（Cy Young Award），以及投出無安打比賽，大谷目前尚未完成這幾項目標，因此明年賽季有望以投打兼具「二刀流」身分回歸球場的大谷能否成功完成高中時期的抱負，可謂備受矚目。

以下是大谷翔平就讀花卷東高校時期立下的「人生規劃筆記」摘要：

18歲 進入大聯盟球團

20歲 升上大聯盟

22歲 獲頒賽揚獎

23歲 入選WBC日本代表隊

26歲 奪得世界大賽冠軍、結婚

27歲 成為WBC日本代表隊的MVP

28歲 長子出生

31歲 長女出生

32歲 第二度奪得世界大賽冠軍

33歲 次子誕生

34歲 第三度奪得世界大賽冠軍

40歲 退休賽、投出無安打比賽

（譯者：楊惟敬/核稿：施施）1131031