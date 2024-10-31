道奇落後5分大逆轉 7比6擊垮洋基奪世界大賽冠軍

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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB世界大賽第5戰，洛杉磯道奇今天在一度落後5分情況下，最終以7比6逆轉勝，在系列賽以4勝1負拿下隊史第8座世界大賽冠軍。道奇上次奪冠是在2020疫情年。

今天比賽一開始，紐約洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）終於在世界大賽開轟，他第1局首打席第1球就以2分彈送回被保送的蘇鐸（Juan Soto），接下來齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）又1發陽春砲，兩人連2支全壘打讓洋基取得3比0領先。

第2局洋基持續砲轟道奇，伏爾佩（Anthony Volpe）先以二壘安打進占得點圈，維杜格（Alex Verdugo）又揮出安打為洋基拿下第4分，道奇先發弗萊賀提（Jack Flaherty）僅投1.1局就黯然退場，雙方比數4比0。

洋基打線持續猛攻，史丹頓（Giancarlo Stanton）第3局的右外野全壘打又為洋基拿下第5分，他與賈吉今天雙雙於世界大賽開轟。

道奇打線在5局上展開大反攻，恩立格．耶南德茲（Enrique Hernández）安打上壘後，賈吉出現離譜失誤讓道奇分占一、二壘，接下來洋基在游擊手傳三壘手時出現瑕疵，貝茲（Mookie Betts）在洋基投手未補位一壘的情況下以安打搶回1分。

此時道奇打線輪由世界大賽表現奇佳的弗利曼（Freddie Freeman），他一支中外野穿越安打幫助道奇再添2分，這一棒也讓他在世界大賽總共有12分打點，平了李察遜（Bobby Richardson）1960年的紀錄。隨後泰奧斯卡．耶南德茲（Teoscar Hernández）補上2分打點的二壘安打，道奇本局就以4支安打加上洋基失誤與守備瑕疵，將比數追成5比5。

洋基在第6局下面對道奇中繼格拉泰羅（Brusdar Graterol）先獲得2次保送，1人出局一、三壘有人後，史丹頓以高飛犧牲打要回領先，洋基又以6比5領先。

洋基先發柯爾（Gerrit Cole）苦撐6.2局失5分，8局上中繼投手康利（Tommy Kahnle）送出2支安打與1次保送，道奇滿壘無人出局。洋基換由守護神魏佛（Luke Weaver）救火，結果被賴克斯（Gavin Lux）與貝茲擊出2支高飛犧牲打將比數反超，8局上結束，道奇以7比6逆轉。最後壓上牛棚精銳崔南（Blake Treinen）與畢勒（Walker Buehler）守住勝利。

這是道奇近5個賽季以來第2度拿下世界大賽冠軍，也是全隊自1988年以來，首度在完整賽季奪冠。弗利曼（Freddie Freeman）在這個系列賽前4場均有全壘打表現，總計有12個打點；大谷翔平轉戰道奇首嘗季後賽滋味，世界大賽冠軍戒順利入手。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1131031