加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
大谷翔平
新聞專題
大谷翔平
首頁 / 運動

大谷翔平IG報喜訊 與愛妻2025年將升格當爸媽

2024/12/29 07:08（12/29 07:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）日籍球星大谷翔平透過網路宣布，他的家庭即將增添新成員。

美聯社報導，這位效力於洛杉磯道奇的30歲超級球星今天在社群平台Instagram（IG）帳號發文說，他和28歲妻子田中真美子將於2025年升格為爸媽。

他在貼文寫說：「等不及有小菜鳥將在不久之後加入我們的家庭！」

他上傳的照片秀出倆夫婦的愛犬「彈額頭」（Decoy）、粉紅荷葉邊連身衣與嬰兒鞋，以及一張以嬰兒表情符號遮蓋的超音波照片。

大谷不久前第3度獲得美聯社年度最佳男運動員獎。十分注重隱私的他，今年2月宣布與日本前女籃球員田中結婚的喜訊時，震驚了隊友和球迷。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131229

大谷翔平
「永婕同心」IP計畫 賈永婕：可能變台北101伴手禮日相參觀報導攝影展 見能登強震照感觸良多
田中真美子
大谷翔平結束傳奇賽季 感謝妻子真美子與愛犬彈額頭
大谷翔平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
113
更多編輯台推薦新聞：