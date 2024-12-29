大谷翔平IG報喜訊 與愛妻2025年將升格當爸媽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）日籍球星大谷翔平透過網路宣布，他的家庭即將增添新成員。

美聯社報導，這位效力於洛杉磯道奇的30歲超級球星今天在社群平台Instagram（IG）帳號發文說，他和28歲妻子田中真美子將於2025年升格為爸媽。

他在貼文寫說：「等不及有小菜鳥將在不久之後加入我們的家庭！」

他上傳的照片秀出倆夫婦的愛犬「彈額頭」（Decoy）、粉紅荷葉邊連身衣與嬰兒鞋，以及一張以嬰兒表情符號遮蓋的超音波照片。

大谷不久前第3度獲得美聯社年度最佳男運動員獎。十分注重隱私的他，今年2月宣布與日本前女籃球員田中結婚的喜訊時，震驚了隊友和球迷。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131229