道奇期待大谷翔平海外開幕戰登場打擊 投球機會不大

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（中央社達拉斯9日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）衛冕冠軍洛杉磯道奇，新賽季海外開幕戰將在日本對上芝加哥小熊，道奇期待大谷翔平能在3月18日至19日的賽事中出場打擊，但登上投手丘的機會不大。

美聯社報導，今年拿下國家聯盟最有價值球員（MVP）的大谷上個月接受左肩手術，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天談到他的時候表示，期待大谷翔平能在海外開幕戰登場。

大谷翔平3度獲得最有價值球員之後，目前仍處於2023年9月肘部手術後的恢復期，他是能否上場投球是個疑問。羅伯茲表示，大谷翔平在日本「不太可能」登上投手丘。

羅伯茲在冬季會議指出，不希望3月就將球員置於比賽狀態，然後相信這種狀態能夠持續至10月。他說，如果要這樣做，「賽季中途就將需要休息或停歇，所以我不曉得。我仍舊覺得不太可能」。

大谷翔平10月26日在世界大賽第2戰嘗試盜壘滑壘受傷，11月5日接受手術修復關節盂唇撕裂（labrum tear），不過這個傷勢並非出現在他投球的右肩。

大谷2023年12月與道奇簽訂為期10年、價值7億美元的合約，當時他正從同年9月肘部手術中恢復，在道奇的第1個球季並未上場投球；大谷也曾在2018年10月接受俗稱湯米約翰（Tommy John）的手肘韌帶重建手術。

現年30歲的大谷翔平在成為史上首位單季至少50支全壘打與50次盜壘的球員後，今年以全票獲得國聯最有價值球員。他肯定希望進入道奇在日本出賽的陣容之中。

羅伯茲對大谷翔平在日本出賽表示，「這不是拍板定案的事。如果有些事看來不對勁，感覺不對勁，我們當然必須調整。也許會讓很多球迷失望」。

「我們會做對大谷翔平最有利的事，但就現況而言，我期待他能夠上場。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131210