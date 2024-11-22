大谷翔平全票奪國聯MVP 史上首位指定打擊獲獎

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（中央社紐約21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍好手大谷翔平在達成50轟50盜壯舉並首奪世界大賽冠軍後，今天獲選國家聯盟MVP，成為史上第1位以指定打擊身分獲此殊榮的球員。

法新社報導，現年30歲的大谷翔平先前為洛杉磯天使效力時，在2021年與2023年贏得美國聯盟最有價值球員（MVP），今天是他連續第2年獲得MVP殊榮，也是4年內第3次獲此獎項。

大谷透過翻譯表示：「我只是代表道奇獲得這座MVP，這是全隊的努力。如果沒有我的隊友，我不可能獲得這個獎項。」

大谷是大聯盟史上第1位達成單季50支全壘打、50次盜壘里程碑的球員。

紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天拿下美聯MVP，他和大谷均以全票獲此殊榮，也是史上第2次兩個聯盟MVP均是全票通過。上一次是去年的大谷與亞特蘭大勇士的阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。

大谷同時也是史上第2位在兩個聯盟都獲得MVP的球員，首開此例的是傳奇人物羅賓遜（Frank Robinson）。羅賓遜1961年在辛辛那提紅人贏得國聯MVP，後來在巴爾的摩金鶯贏得1966年美聯MVP。

大谷是史上首位以指定打擊身分獲此獎項的球員，他過去2次獲獎時同時兼具投手與打者身分，但本季他因手臂正在康復而無法投球。

大谷表示他的目標是在2025年恢復投手角色。他說：「我現在就是著重在恢復健康，以更強壯的身體回到投手丘，然後向大家展現我的能力。」

大谷去年12月與道奇簽下創紀錄的10年7億美元（約新台幣229億元）巨約，全隊今年在世界大賽擊敗洋基奪得冠軍。

大谷今年在159場例行賽打擊率3成10，54支全壘打居國聯第一，繳出130分打點，同時有59次盜壘。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1131122