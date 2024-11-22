大谷翔平PO喝香檳慶祝照 愛犬「彈額頭」被夾緊

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（中央社記者戴雅真東京22日專電）美國職棒大聯盟（MLB）日籍球星大谷翔平今天獲得國家聯盟全票選為年度最有價值球員（MVP），他在Instagram張貼了一張與妻子真美子等人一同舉香檳慶祝的照片，值得注意的是愛犬「彈額頭」被大谷夾在腋下，無辜看著鏡頭十分可愛。

美國棒球作家協會（BBWAA）公布透過記者票選出的年度MVP。國家聯盟方面，洛杉磯道奇隊的大谷翔平連續第2年獲得MVP殊榮，也是4年內第3次獲得這項榮譽；美國聯盟方面則由洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）奪得，兩人均是全票拿下。

大谷在個人Instagram更新動態，上傳他抱著「彈額頭」，與真美子、經紀人巴雷羅（Nez Balelo）等人舉杯慶祝的照片，「彈額頭」被他夾在腋下，直直看著鏡頭。

他還另外上傳兩張「彈額頭」的大頭照，其中一張是瞪大眼的特寫鏡頭，出自先前宣布MVP時，「彈額頭」被大谷翔平抱著、瞪著圓溜溜眼睛的畫面截圖。在這幕鏡頭不久之後，「彈額頭」就趁大谷鬆手瞬間逃走了，留下驚訝的大谷和真美子。

大谷翔平的新家人「彈額頭」今年占據不少版面。大谷在賽季結束後的電話採訪中被問到，這個賽季他印象最深刻的回憶。他表示：「最讓我緊張的就是彈額頭的開球儀式。」

今年8月底的大谷翔平搖頭娃娃日，他帶著「彈額頭」為比賽開球。「彈額頭」面對大批觀眾毫不怯場，叼著球從投手丘上跑向本壘板的大谷，完美完成開球儀式。

道奇隊官方Instagram也上傳一張「彈額頭」的照片，配文稱牠是MVP；不過不是最有價值球員（Most Valuable Player），而是最有價值小狗（Most Valuable Pup）。（編輯：陳妍君）1131122