日本人最喜歡運動員 大谷翔平以創新高得票率蟬聯

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本體育智庫「笹川體育基金會」本月公布一項調查顯示，效力美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的球星大谷翔平，以壓倒性且創新高的41.5%得票率蟬聯日本人最喜歡的運動選手。

日本經濟新聞報導，這項調查每兩年進行一次，最新一次是今年6月到7月間針對日本18歲以上的3000位民眾進行調查，其中男女分別為1498人及1502人，每人只能選一名喜歡的體育選手（包括退役與外國選手），共獲2284人回答。

結果顯示，大谷翔平毫不意外地蟬聯冠軍，但這次得票率高達41.5%，比兩年前調查成長12.4個百分點，創2002年開始調查以來新高紀錄。

不僅如此，大谷橫掃受訪的各年齡層，在18歲到70歲的各年齡層都拿到第一名。

考量到媒體長時間大幅報導大谷在美國職棒大聯盟的精采表現，調查結果看似理所當然，但以身為體育選手的好感度與認知度之高，在娛樂多元化的現今來看仍可說相當驚人，也可以理解為什麼會有這麼多的贊助商爭相跟大谷簽約。

既然第一名無法撼動，令人感興趣的是第2名以下的運動選手。

調查顯示，日本男排隊長石川祐希以3.6%得票率排名第2；日本拳王井上尚彌以2.1%得票率排第3名；已退休的日本棒球傳奇球星鈴木一朗以2.0%得票率排名第4；男排成員高橋藍以1.4%得票率名列第5。

退休的花式滑冰選手淺田真央與羽生結弦並列第6名；第8名是高爾夫球選手松山英樹；第9名有4名選手並列，分別是足球員久保建英、職棒球員近本光司、讀賣巨人隊終身名譽總教練長嶋茂雄，及足球員三笘薰。日本籃球選手無人進入前10名榜單。（譯者：黃名璽）1131127