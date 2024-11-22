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大谷翔平獲國聯MVP 愛犬「彈額頭」逃走定格可愛瞬間[影]

2024/11/22 10:01（11/22 10:39 更新）
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（中央社記者戴雅真東京22日專電）美國職棒大聯盟（MLB）日籍球星大谷翔平今天獲得國家聯盟全票選為年度最有價值球員（MVP），不過獲獎同時，原本乖乖趴在膝上的愛犬「彈額頭」突然跑開，讓大谷和妻子真美子都露出意外表情，留下可愛又值得紀念的一幕。

大谷上個賽季為美國聯盟洛杉磯天使效力期間獲最有價值球員獎項，今年在國家聯盟洛杉磯道奇麾下奪下這項殊榮。成為自1966年已故傳奇羅賓遜（Frank Robinson）之後，第2位在美聯跟國聯都能拿下年度MVP的球員。

同樣與大谷競爭國聯最有價值球員的還有紐約大都會游擊手林多（Francisco Lindor）與亞利桑那響尾蛇二壘手馬爾特（Ketel Marte）。

不過，本季達成史上首次「50轟50盜」的大谷最終拿下30張第一名選票，以全拿姿態、總分420分成為新科國聯MVP，也成為史上第12位3次拿下MVP的球員。

大谷和妻子真美子、愛犬「彈額頭」一同上特別節目，等待投票結果，但就在柯蕭（Clayton Kershaw）宣布隊友大谷得獎後，大谷滿臉笑容、真美子和其他來賓鼓掌祝賀的同時，原本乖乖坐在兩人中間的「彈額頭」卻突然從沙發上跳下來，讓兩人瞬間面露驚訝神色。

這可愛一幕在社群媒體引發討論，有網友說，「看看大谷的表情」、「超自由的彈額頭」、「彈額頭被大家突然吵鬧嚇到了啦」、「彈額頭要去哪裡」，成為網路意外話題。（編輯：高照芬）1131122

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