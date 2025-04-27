跟主人到澳洲離島玩走失 臘腸犬消失529天奇蹟獲救

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（中央社雪梨27日綜合外電報導）野生動物救援人員今天表示，一隻迷你臘腸犬在澳洲某島嶼失蹤529天後獲救，目前恢復良好。

路透社報導，臘腸犬「瓦萊麗」（Valerie）25日在位於南澳州（South Australia）外海約14公里的坎加魯島（Kangaroo Island）獲救，倖存故事馬上成為媒體報導頭條。

據媒體報導，2023年11月，瓦萊麗在主人前往這個人氣觀光島嶼旅遊時失蹤。

慈善機構「坎加魯野生動物救援」（Kangala Wildlife Rescue）負責人卡倫（Jared Karran）在機構臉書（Facebook）張貼影片提及瓦萊麗：「牠現在的情況非常非常好。」

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「坎加魯野生動物救援」表示，「非常高興地宣布成功救出瓦萊麗」。這個機構是在澳洲2019至2020年災難性的「黑色夏季」（Black Summer）森林大火之後成立。

「坎加魯野生動物救援」表示，志工們花了1000多個小時搜索，動用多部車輛、「好幾台攝影機還有陷阱」，才找回瓦萊麗。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1140427