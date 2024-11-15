大谷翔平連2年奪漢克阿倫獎 首位雙聯盟得主

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（中央社拉斯維加斯14日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天宣布，洛杉磯道奇球星大谷翔平與紐約洋基的賈吉分別為國聯與美聯的漢克阿倫獎得主，大谷是連續第2年獲獎，也是首位在兩聯盟都獲此殊榮的球員。

根據大聯盟官網報導，獲獎者名單是今晚傍晚於內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）在大聯盟網路（MLB Network）的「全大聯盟頒獎典禮」（All-MLB Awards Show）中揭曉。

漢克阿倫獎（Hank Aaron Award）旨在表揚每個聯盟中最傑出的打擊手。每個球隊都會提名有資格獲獎的球員，MLB.com的撰稿小組會從球隊提名名單中確定每個聯盟的決選人選。

最終獲獎者係由名人堂球星與先前獲獎者組成的特別小組，另外再加上球迷票選決定，這是大聯盟正式監督的獎項。

今年獲獎者在特別小組投票與粉絲累計投票中，一致獲得第一。

賈吉（Aaron Judge）是2022年美國聯盟的此獎得主，他當年轟出歷史性的62支全壘打。對這位洋基隊的隊長來說，他在2024年的進攻表現更好。除了以58支全壘打領先全聯盟之外，還成為自2009年菲爾德（Prince Fielder）和霍華德（Ryan Howard）以來，首位至少有140個打點的球員。

2024年，大谷成為大聯盟史上第一位單季擊出50支全壘打與跑出50次盜壘的球員。在他的第7個大聯盟賽季，他總共擊出54支全壘打、有130個打點、38支二壘安打、7支三壘安打、獲四壞保送81次、跑回134分並有59次盜壘，同時連續第4次獲得年度最佳指定打擊獎（Edgar Martinez Outstanding Designated Hitter Award），此獎係以西雅圖水手退役名將馬丁尼茲（Edgar Martinez）命名。

大谷9月19日在對邁阿密馬林魚的比賽中，以歷史性的表現進入50轟50盜俱樂部。他當天6打數6安打，單場3響砲拿下10個打點，盜壘2次，壘打數17個。他亦是史上首次單場3響且跑出多次盜壘，並是自1901年以來，首位單場5次長打並有多次盜壘的球員。

大谷同時也成為首位在兩個聯盟中都獲得漢克阿倫獎的球員，他也是第6位在連續賽季獲得此榮譽的球員。他與賈吉都帶領各自球隊為例行賽帶來非凡戰績，同時並在2024年的世界大賽中對決。

單季58支全壘打的賈吉與54轟的大谷，例行賽均有至少50支全壘打的表現，這也是2名例行賽至少50轟的球員首次爭奪世界大賽冠軍。

同時這也是自1956年以來，兩個聯盟的全壘打王首次在世界大賽中相遇，當時名人堂成員曼托（Mickey Mantle）與斯奈德（Duke Snider），分別代表洋基與道奇在先前的世界大賽中對決。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1131115