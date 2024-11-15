大谷翔平最佳指定打擊獎4連霸 僅次老爹歐提茲

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（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天拿下年度最佳指定打擊獎，連續第4年獲此殊榮，也是首位贏得這個獎項的道奇球員。

MLB官網報導，大谷是史上第2位年度最佳指定打擊獎4連霸的球員，僅次於波士頓紅襪退役重砲「老爹」歐提茲（David Ortiz）2003年到2007年的5連霸。

大谷也入圍國家聯盟年度最有價值球員（MVP）大獎決選名單，並3度獲得銀棒獎。

大谷去年再度接受俗稱「湯米約翰手術」（Tommy John surgery）的手肘韌帶置換手術，今年季前以10年7億美元（約新台幣229億元）合約從洛杉磯天使轉戰道奇。

大谷之後成為大聯盟史上第一位單季「50轟50盜」達陣的球員，繳出打擊率3成10、54支全壘打、130分打點、59次盜壘，跑回134分，拿下國聯全壘打王和打點王。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1131115