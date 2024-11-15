MLB年度最佳陣容 大谷翔平5次入選第1隊創紀錄

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（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天公布2024年度最佳陣容名單，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平與明星外野手貝茲（Mookie Betts）分別以指定打擊與外野手身分入選年度第1隊。

MLB在社群媒體官方帳號上指出，大谷翔平生涯第5次入選第1隊，為2019年設立年度最佳陣容以來最多次的球員。

除了大谷和貝茲外，道奇外野手耶南德茲（Teoscar Hernández）是入選年度第2隊的3名外野手之一。這3位球員在例行賽表現優異。大谷翔平成為史上首位在單季達成50轟50盜壯舉的球員，可能將第3度獲得最有價值球員（MVP）獎項。

聖地牙哥教士本季有4人入選最佳陣容，為大聯盟球隊中最多人，堪薩斯皇家、休士頓太空人與道奇各有3人入選。同時，道奇、紐約洋基與克里夫蘭守護者是有多位球員進入第1隊的球隊，洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）與蘇鐸（Juan Soto）雙雙入選第1隊。

大谷翔平今年季前簽下創紀錄的10年7億美元（約新台幣229億元）巨約，從洛杉磯天使轉戰道奇的第一個賽季就證明他的價值。本季沒有投球的大谷翔平可能將在2025年重現又投又打的「二刀流」身手。

另一方面，貝茲因為左手骨折缺賽了幾個月，但回到球場時還是繳出MVP等級的數據。在受傷前，貝茲被視為是國聯MVP的初步熱門人選。

如今握有3枚世界大賽冠軍戒的貝茲也展現他的全能實力，今年在賽季展開前幾天才擔任游擊手。貝茲自高中以來就沒有全職打過游擊手位置。在道奇從聖路易紅雀交易來艾德曼（Tommy Edman）後，傷後復出的貝茲在本季其餘比賽又回到右外野。

耶南德茲在效力於道奇的第一個賽季，也證明自己是所有球隊在休賽季所挑選的最佳球員之一。這位多明尼加外野手本季揮出33支全壘打創下生涯新高，並繳出單季99分打點的成績單。

MLB年度最佳陣容表揚賽季中各個位置表現最好的球員，並在票選結束後公布年度最佳陣容第1隊和第2隊名單。跟過去5屆一樣，今年最佳陣容名單評選過程中，有一半票數是由球迷投下，另一半來自專家組成的小組。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131115