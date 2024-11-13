大谷翔平3獲大聯盟銀棒獎 追平鈴木一朗紀錄
2024/11/13 08:17（11/13 08:40 更新）
（中央社紐約12日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）今天公布銀棒獎名單。洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平以指定打擊身分獲國家聯盟銀棒獎，這也是他第3次獲此殊榮。
美國聯盟以指定打擊身分獲銀棒獎的則是奧克蘭運動家的若克（Brent Rooker），這是他首次獲得此一獎項。
大聯盟是自1980年起設立銀棒獎，表彰美國聯盟、國家聯盟各個位置上進攻能力最強的球員。大谷翔平生涯首次獲得此獎是在2021年於美國聯盟的洛杉磯天使隊，2023年再拿第2座；鈴木一朗則是在2001年、2007年、2009年3度獲獎。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131113
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