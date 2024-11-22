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MLB美聯最有價值球員 洋基「法官」賈吉全票獲選

2024/11/22 09:01（11/22 09:15 更新）
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（中央社紐約21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天以全票拿下美國聯盟年度最有價值球員（MVP）。賈吉今年在例行賽的全壘打數、打點與上壘率，均是大聯盟第一。

賈吉今年在MVP票選中擊敗隊友蘇鐸（Juan Soto）以及堪薩斯市皇家表現傑出的小維特（Bobby Witt Jr.）。

大聯盟官網指出，賈吉本季全壘打數58支為大聯盟之冠，距他2022年創下的美聯紀錄62支僅差4支。他的144個打點也是聯盟第一，其中包括24個勝利打點與32個超前打點。

賈吉的實力也讓他獲得本季最多的133次保送，此外他還有大聯盟最高的0.458上壘率、0.701的長打率，整體攻擊指數達1.159。

觀察賈吉今年攻擊火力的最佳方式是標準化整體攻擊指數（OPS+），這是一項根據特定年份的進攻環境所調整的指標。在火力與進攻水準全面下降的今年，這位32歲的選手在此指標拿下223，也就是說賈吉的打擊表現比聯盟平均水準要高出123%。這是1901年後的現代棒球以來，美聯或國聯右打者的最佳表現。

賈吉身高201公分、體重128公斤，他為洋基鎮守中外野的能力也使得他的攻擊火力變得更有意義。

自美國棒球作家協會（BBWAA）於1931年開始票選MVP以來，洋基球員獲此獎項最多，賈吉是全隊第22位，也是繼1956年的曼托（Mickey Mantle）之後，第2位以全票獲得此獎項的洋基球員。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1131122

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