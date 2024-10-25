特派在現場／洋基道奇球星世界大賽前聊抗壓 賈吉愛「視覺化」貝茲用呼吸法

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（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）世界大賽考驗兩軍抗壓能力。道奇貝茲愛用呼吸法「無論好壞，享受當下」；洋基「法官」賈吉用「視覺化」欺騙大腦，蘇鐸喜歡聽音樂，讓自己亢奮起來。

美國職棒大聯盟年度總冠軍賽「世界大賽」25日（台灣時間26日）開打，紐約洋基與洛杉磯道奇進行7戰4勝制的系列賽。兩軍今天在道奇球場練球，球員在中外野廣場接受媒體記者訪問。

中央社記者詢問「法官」賈吉（Aaron Judge）如何面對高壓場面，賈吉回答他愛用「視覺化」的方法。

賈吉所謂的視覺化（visualize）就是平時打擊練習的時候，無論是在室內打擊籠，或是場上教練餵球打擊，在腦海中設想場上不同的情境，「當我真正上場的時候，我就可以欺騙自己的大腦」。

美國職棒大聯盟總冠軍賽「世界大賽」前夕，紐約洋基球星史丹頓回答中央社記者提問，分享他在關鍵時刻能夠頂住壓力的秘訣是，賽前讓自己進入完全專注的狀態。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年10月25日

賈吉說，真正到了緊要關頭，我就可以告訴自己「二三壘有跑者、兩人出局，我已經在這種情境下揮棒50次了，這次只不過是另外一次的打擊而已」。他利用練習時在心中模擬戰況，在實戰時保持平常心。

賈吉的明星隊友、洋基外野手蘇鐸（Juan Soto）向中央社記者表示，他喜歡「聽很嗨的音樂，讓自己亢奮起來，帶著這樣的感覺上場」。

蘇鐸表示，他面對壓力的態度是，「準備好面對關鍵時刻，準備好面對不同戰況，無論是身體或心理都要拿出職業球員的態度，相信自己一整年下來所做的努力」。

美國職棒大聯盟總冠軍賽「世界大賽」前夕，紐約洋基明星球員蘇鐸回答中央社記者提問，分享他賽前喜歡聽「嗨歌」，讓自己帶著亢奮的心情上場。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年10月25日

季後賽手感火燙的史丹頓（Giancarlo Stanton）強調專注。他是洋基擊退守護者的大功臣，獲選美聯冠軍賽最有價值球員（MVP）。他向中央社記者表示，比賽之前最重要的是讓自己平靜下來，隔絕外界的干擾和想法，保持極度的專注。

道奇明星外野手貝茲（Mookie Betts）分享，面對壓力都用「呼吸法」。貝茲向中央社記者表示：「我會深呼吸，無論是好是壞，我都真正的享受當下。」

貝茲表示，有時場上表現不如意，這時還要享受比賽確實不容易，但他都告訴自己，「無論是好是壞，不是每個人都有機會可以經驗這一切，所以我會深呼吸，享受比賽」。

道奇球星大谷翔平面對大陣仗的美國、日本與台灣媒體訪問，分享他對世界大賽的期待。大谷透過翻譯表示，過去6年每年都希望打季後賽，但最後都抱著挫折的心情收場，今年終於有機會打季後賽，而且能站上世界大賽舞台，讓他非常期待。（編輯：唐佩君）1131025

美國職棒大聯盟總冠軍賽「世界大賽」前夕，洛杉磯道奇明星球員大谷翔平面對媒體，談到過去6年沒季後賽可打的挫折，與今年終於打進世界大賽的期待心情。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年10月25日