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道奇世界大賽再戰洋基 全隊衣袖繡43年前傳奇左投瓦倫祖拉背號

2024/10/25 07:41（10/25 12:59 更新）
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美國職棒洛杉磯道奇隊傳奇左投瓦倫祖拉病逝，世界大賽前，道奇球場的看台展示瓦倫祖拉的巨幅看板。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年10月25日
美國職棒洛杉磯道奇隊傳奇左投瓦倫祖拉病逝，世界大賽前，道奇球場的看台展示瓦倫祖拉的巨幅看板。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年10月25日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）洛杉磯道奇隊25日起在世界大賽對決紐約洋基，道奇全體球衣的衣袖將繡上34號，紀念43年前曾登板對抗洋基的已故傳奇左投瓦倫祖拉。

紐約、洛杉磯是美國人口最多的兩大城市，在地職棒球隊都是歷史悠久、球團財力雄厚的名門勁旅，今年在總冠軍賽「世界大賽」正面對決，將是一場球迷期盼43年，世界大賽再度上演紐約與洛杉磯的史詩級戲碼。

道奇前一次與洋基在世界大賽遭遇在1981年，當年道奇先輸2場，接著4連勝，在第6戰以4勝2敗奪冠。

道奇、洋基分居東西岸兩支歷史最悠久的球隊，道奇隊追溯過去在布魯克林的歷史，創立於1884年，隊史140年；洋基隊創立於1901年，隊史也有123年。

兩隊財力雄厚，陣中多位領有天價薪水的超級球星。道奇擁有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗利曼（Freddie Freeman）這3位最有價值球員（MVP）得主，擔任前3棒 ；對上洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、蘇鐸（Juan Soto）、史丹頓（Giancarlo Stanton）等頂級球星。

43年前，身穿道奇球衣，在世界大賽第3戰率隊奪勝的傳奇左投手瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）22日病逝。

瓦倫祖拉來自墨西哥，當年是20歲的菜鳥，卻在生涯的第一個球季發光發熱，締造連續35局無失分、擔任明星賽先發投手，還同時拿下賽揚獎和新人王，在洛杉磯掀起「費南多狂熱」（Fernandomania）。

瓦倫祖拉是道奇當年打敗洋基的英雄之一，43年後，世界大賽開打前夕，傳來瓦倫祖拉病逝的消息，讓道奇球隊與球迷相當不捨。道奇將在世界大賽的賽前活動紀念他，將他當年的拚戰精神化為道奇今日對抗洋基的動力。

道奇隊也宣布，世界大賽期間與2025年球季賽期間，都將瓦倫祖拉34號的背號繡在球衣的衣袖上，紀念這名傳奇左投。（編輯：唐佩君）1131025

洛杉磯道奇隊將在世界大賽對決紐約洋基，道奇全體球衣的衣袖將繡上34號，紀念43年前曾登板對抗洋基的已故傳奇左投瓦倫祖拉。（圖取自x.com/Dodgers）
洛杉磯道奇隊將在世界大賽對決紐約洋基，道奇全體球衣的衣袖將繡上34號，紀念43年前曾登板對抗洋基的已故傳奇左投瓦倫祖拉。（圖取自x.com/Dodgers）
道奇傳奇左投手瓦倫祖拉。（圖取自x.com/Dodgers）
道奇傳奇左投手瓦倫祖拉。（圖取自x.com/Dodgers）
美國職棒總冠軍賽「世界大賽」即將開打，洛杉磯道奇球場的草皮漆上世界大賽的標誌。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年10月25日
美國職棒總冠軍賽「世界大賽」即將開打，洛杉磯道奇球場的草皮漆上世界大賽的標誌。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年10月25日
#洋基
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