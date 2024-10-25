大谷翔平50轟紀念球拍賣1.4億元 買主來自台灣[影]
2024/10/25 09:40（10/27 11:38 更新）
（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）美國職棒日籍球星大谷翔平締造「50轟50盜」紀錄的全壘打球，以新台幣1.4億元賣出，拍賣公司總裁戈丁今天宣布，買主是台灣的一家企業。
大谷翔平今年9月成為大聯盟（MLB）史上第一位單季50轟50盜的球員。他擊出的第50支全壘打球23日以439萬2000美元（約新台幣1.4億元）天價成交。
拍賣公司創辦人兼執行長戈丁（Ken Goldin）今天在社群媒體上宣布，買下大谷翔平這顆球的買家來自台灣。
戈丁說：「這顆球價值440萬美元，史上價格最高的一顆棒球。最大的問題是，誰買下了這顆球，他們住在哪一個國家？」
戈丁說：「我現在可以分享一些資訊，很多人認為這顆球會被日本買走，但事實並非如此，確實有些日本人積極參與競標，但他們最終沒有成功。共有4個國家參與這次競標，得標者來自台灣。」
戈丁說，買家是台灣的一家企業，熱愛棒球，也熱愛大谷翔平，「他們無疑希望向全世界分享這件珍藏品，他們的身分將在世界大賽之後，親自前往戈丁拍賣公司的時候揭曉，敬請期待」。
大谷翔平9月19日客場出戰邁阿密馬林魚，擊出本賽季的第50支全壘打。他在同一場比賽達成「50轟50盜」紀錄，是美國職棒大聯盟史上第一人。
戈丁拍賣公司（Goldin）9月27日起在公司網站開放競標這顆球，起價為50萬美元（約新台幣1606萬元）。約一個月內，包含手續費在內的競標價格到329萬4000美元（約新台幣1億元），後來以439萬2000美元落槌。（編輯：田瑞華）1131025
▲大谷翔平第50轟
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