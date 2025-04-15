賈吉參戰2026年世界棒球經典賽 接任美國隊長

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基強棒賈吉（Aaron Judge）將代表美國隊參加2026年世界棒球經典賽（WBC），同時也接下美國隊長的重擔。

美國隊總教練戴羅沙（Mark DeRosa）今天在大聯盟官方頻道MLB Network宣布這項消息，而且賈吉是第一位確定入選美國隊的球員。第6屆WBC預定2026年3月5日至3月17日舉行。

曾兩度榮獲美國聯盟最有價值球員獎的賈吉還沒參加過WBC。2023年經典賽，美國隊的隊長楚勞特（Mike Trout）領軍一路打到決賽，但在冠軍戰敗給大谷翔平領導的日本隊。

賈吉今年2月曾受訪指出：「希望他們仍然想要我。能夠代表自己的國家參賽真是太酷了，（美國隊）當時打進冠軍戰，但沒能獲勝。所以我們必須贏，我們拭目以待吧。」

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現年32歲的賈吉於大聯盟本賽季依然表現傑出，在15場例行賽累計3成57打擊率，並扛出6支全壘打，貢獻20分打點。

現年50歲的戴羅沙再次擔任美國隊總教練。2023年美國隊在他帶領下，於WBC決賽以2比3輸給日本，屈居亞軍；美國隊上次奪得經典賽冠軍則是在2017年。（譯者：陳彥鈞）1140415