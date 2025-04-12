WBC美國教練團明星陣容 教頭戴羅沙正職為球評
2025/4/12 08:29（4/12 09:36 更新）
（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）美國棒球國家隊今天公布2026年世界棒球經典賽（WBC）明星級教練團陣容，現職電視球評的戴羅沙任總教練，前洋基王牌投手、王建民前隊友派提特是投手教練。
美國棒球協會昨天公布，2026年經典賽美國隊由長期擔任球團總經理、目前任職大聯盟賽務及人力發展部門主管希爾（Michael Hill）擔任總經理，擔綱組隊要職。
50歲的戴羅沙（Mark DeRosa）續任美國隊總教練。2023年經典賽，美國隊在他帶領下，決賽以2比3輸給日本，屈居亞軍。
戴羅沙有16年大聯盟球員資歷，2009年他代表美國參加經典賽，出賽6場打擊率3成16、9分打點居全隊之冠，幫助美國隊首度打進4強。當年經典賽冠軍為日本隊。
退役之後，戴羅沙轉戰媒體，從2013年起加入大聯盟官方頻道MLB Network在節目當中擔綱球評。
美國棒球協會今天公布完整教練團名單，堪稱明星級陣容，10人的大聯盟資歷加起來達110季，24次入選明星賽和11座世界大賽冠軍。
首席教練舒梅克（Skip Schumaker）是2023年國聯年度最佳總教練；投手教練派提特（Andy Pettitte）是前洋基王牌、王建民前隊友，手上握有5屆世界大賽冠軍；打擊教練哈勒戴（Matt Holliday）曾7度入選明星賽。
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道奇三壘教練艾博（Dino Ebel）、老虎首席教練隆巴德（George Lombard）分別擔任三壘與一壘指導教練。
經典賽每4年舉辦一次，2026年進入第6屆，美國隊曾在2017年奪冠、2023年獲得亞軍。（編輯：田瑞華）1140412
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